Giorni di fuoco per Sinner: così si divide tra Lara e Federica

Prima Lara, poi Federica: così il numero 1 del mondo sta trascorrendo gli ultimi giorni che precedono il suo attesissimo ritorno in campo.

I giorni che restano senza Jannik Sinner si contano, oramai, sulle dita di una mano. Il numero 1 del mondo sta per tornare in campo e lo farà, ironia della sorte, in concomitanza con l’inizio dell’evento azzurro più prestigioso: gli Internazionali d’Italia. Si rimetterà in cammino, dunque, proprio calcando uno dei palcoscenici a lui più cari, nella sua terra natia e nella magica e suggestiva cornice del Foro Italico.

A questo esordio 2.0 si sta preparando al Country Club di Montecarlo, dove, così pare, non è solo. Il magazine Chi ha pubblicato, nella giornata di martedì, delle fotografie inequivocabili. Al suo fianco, in questi scatti, c’è la bellissima modella russa Lara Leito, che ha 31 anni e che sarebbe, stando a quanto si legge nel settimanale, la nuova fidanzata del nativo di San Candido.

La ragazza ha seguito l’allenamento del fenomeno altoatesino e poi, terminata la sessione, sarebbe andata a cena con lui presso il ristorante del circolo. Infine, sarebbero saliti insieme a bordo dell’auto di lui e si sarebbero perfino scambiati un bacio. A quel punto, la frittata era ormai fatta: i paparazzi li hanno beccati e non ci è voluto molto perché la notizia, arrivata del tutto a sorpresa, se si considera che nessuno aveva notizie certe circa la rottura con l’ex Anna Kalinskaya, facesse il giro del web.

Sinner si riprende la scena

Siamo curiosi di scoprire come gestirà questa grande novità, ma, nel frattempo, deve continuare a dividersi tra l’affascinante Lara e Federica. No, Federica non è un’altra fiamma. Non c’è alcun triangolo in corso.

L’ “altra” è la Pellegrini, la campionessa olimpionica che, nelle scorse settimane, si era espressa in merito al caso Clostebol in un modo che non era piaciuto al popolo del tennis. L’hanno accusata di voler infangare Sinner, ma ha avuto modo, grazie all’intervista rilasciata alle Iene, di chiarire la sua posizione relativamente a questa faccenda così delicata.

“Non dico che ci dovesse essere una sospensione – queste le sue parole – Ma di fatto è stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping”. “Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, va detto che non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano”