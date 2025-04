Tennis, quanta arte in uno scatto: statuaria è dire poco

Non ci stupisce che la sua ultima foto abbia letteralmente fatto boom in termini di interazioni: con quell’abito addosso è semplicemente spaziale.

C’è stato un momento in cui il suo nome era sulla bocca di tutti. E non per il suo talento, sebbene sia fuor di dubbio che in campo se la cavi molto bene. Si è iniziato a parlare tantissimo di lei, però, nel momento in cui la stampa ha iniziato ad associarla ad un collega che, per via dei risultati fin qui conseguiti, è giustamente molto più popolare di quanto non sia lei.

Lui è Carlos Alcaraz, il fenomeno di Murcia che ha già vinto quattro titoli del Grande Slam e che è il principale competitor del campione azzurro Jannik Sinner. Anche lui, proprio come il tennista altoatesino, è molto riservato. Poco o nulla si sa a proposito della sua vita privata, ma lo scorso anno, ad un certo punto, si è iniziato a vociferare con una certa insistenza della sua presunta simpatia nei confronti di una ragazza con cui condivide, per l’appunto, la passione per il tennis.

Parliamo di Lola Marandel, l’atleta di origini francesi il cui profilo social è un vero e proprio concentrato di bellezza. Secondo le indiscrezioni trapelate a quel tempo, Alcaraz aveva perso la testa per lei al punto da avere addirittura deciso di partecipare alla Hopman Cup, in Costa Azzurra, per avere l’occasione di trascorrere qualche giorno in compagnia della ragazza.

L’abito a prova di curve è una garanzia: quanti like per Lola

Per quello che ne sappiamo, le rose non sono mai fiorite, sempre ammesso, s’intende, che del tenero ci sia effettivamente stato tra la tennista d’Oltralpe e il campione spagnolo.

La passione di Lola per i riflettori e per i like, invece, si è ingigantita sempre più. La Marandel conta oggi più di 100mila follower e continua a pubblicare su Instagram scatti e video che non fanno altro che alimentare la passione che già da tempo il popolo dei social nutre nei suoi confronti. E che giustificano in toto il motivo per cui, se la storia raccontata in precedenza fosse vera, Alcaraz si fosse invaghito di lei.

Gli ultimi scatti di Lola, nello specifico, sono strabilianti. La tennista indossa un abito da dea, che fascia alla grande le sue curve, e posa davanti ad un quadro. C’è tanta arte in questa foto, soprattutto perché lei, con le sue curve eccezionali, è talmente perfetta da sembrare di marmo.