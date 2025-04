Masters 1000 Madrid, i pronostici di venerdì 25 aprile

Tutti i match in programma alla Caja Magica nella giornata di venerdì 25 aprile: pronostici e favoriti per l’accesso al turno successivo del torneo.

Oggi è il gran giorno. Quello, cioè, in cui la maggior parte delle teste di serie del torneo debutterà alla Caja Magica. Il che significa che, da questo momento in poi, si inizia a fare sul serio. I big del circuito sono pronti a darsi battaglia e sarà interessante scoprire chi prenderà in mano la situazione adesso che Carlos Alcaraz è fuori dai giochi per infortunio.

Colui che lo ha battuto nella finale di Barcellona, ossia Holger Rune, sfiderà, nella giornata di oggi, uno dei nostri portacolori. Debutterà al Masters 1000 di Madrid contro Flavio Cobolli, in un match che sarà senza ombra di dubbio molto insidioso per l’azzurro. Non solo perché Rune è un top ten, ma perché è reduce, per l’appunto, da una straordinaria cavalcata nella vicina Barcellona. Si presume sia in stato di grazia, dunque, soprattutto dopo aver messo ko un pezzo da novanta come il fenomeno di Murcia.

Holger ha dalla sua, poi, il fatto di aver già battuto Flavio in condizioni simili: lo scorso anno ha vinto il faccia a faccia con lui sulla terra rossa del Roland Garros e questo precedente, unito alla sua classifica e all’esperienza che innegabilmente ha già maturato, fa di lui il favorito per la vittoria di questo incontro. I pronostici non sorridono neanche a Federico Cinà, che al primo turno ha impressionato e superato Coleman Wong in due set ma che al secondo s’imbatterà in Sebastian Korda, testa di serie numero 23 del torneo madrileno. Potrebbe riuscire a dire la sua, sì, ma è innegabile che l’americano abbia dalla sua il vantaggio derivante da una maggiore esperienza.

Mutua Madrid Open: gli altri pronostici di venerdì 25 aprile

Ci saranno molti altri match da attenzionare, comunque, in questa quarta giornata del Masters 1000 di Madrid, concluso il quale la carovana del tennis si sposterà a Roma per gli attesissimi Internazionali d’Italia.

Taylor Fritz incontrerà Christopher O’Connell, tanto per cominciare. Lo statunitense è avanti negli head to head, il che ci fa supporre che possa accedere in scioltezza al turno successivo del torneo iberico. Vale lo stesso discorso per Daniil Medvedev: pur non essendo troppo a suo agio sul mattone tritato, dovrebbe battere Laslo Djere senza sforzarsi troppo. Del resto, su questo genere di superficie, lo ha già fatto. Dovrebbe riuscire ad ottenere il pass per il turno successivo anche Andrey Rublev, seppur alle prese con il sempre ostico Gael Monfils.

Alexander Zverev, reduce dalla vittoria a Monaco di Baviera, è il favorito nel match contro Roberto Batista Agut, così come Casper Ruud lo è nell’incontro che lo vedrà duellare contro Arthur Rinderknech.

Vincenti delle altre sfide di venerdì 25 aprile 2025

Davidovich Fokina (in Davidovich Fokina-Borges)

Hurkacz (in Bonzi-Hurkacz)

Auger Aliassime (in Auger Aliassime-Cerundolo J.M.)

Fils (in Comesana-Fils)

Popyrin (in Popyrin-Bublik)

Shelton (in Shelton-Navone)