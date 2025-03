Zverev inchioda Sinner: ora conosce il suo segreto

Zverev inchioda Sinner: quello che al momento secondo la classifica è il miglior rivale dell’italiano ha scoperto il suo segreto

Alexander Zverev, per il momento, l’ha vista sempre poco con Jannik Sinner. Il tennista, secondo nella classifica Mondiale, non riesce quasi mai a vincere contro l’italiano. Una situazione davvero incredibile.

Ora che Sinner non c’è, l’obiettivo è quello di avvicinarlo in classifica anche se sappiamo che Jannik rimarrà in testa per molto tempo ancora. E il tempo della squalifica si sta riducendo: il 7 maggio, giorno dell’inizio degli Internazionali, si avvicina. E da quel momento in poi, Sinner, ricomincerà, ne siamo sicuri, a macinare terreno e punti. Zverev, comunque, sembra aver trovato la chiave del successo dell’azzurro, e ne ha parlato al podcast del fratello Mischa. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Zverev: ecco il segreto di Jannik

“Jannik è migliorato moltissimo nel corso degli ultimi anni. E’ stata una progressione incredibile. Ogni volta che scende in campo lo fa sempre con un piano ben preciso. Ed è disposto anche a perdere un set piuttosto che deviare dal percorso deciso. Da questo punto di vista bisogna dare i complimenti a Cahill. Sinner ha sempre avuto dei grandi mezzi. Ma quello che ha fatto Darren è stato aiutarlo a capire cosa fare in campo e a fargli capire che se gioca in un certo modo vincere l’80% delle volte. Penso che la sua capacità tattica sia l’aspetto in cui è migliorato di più”.

“Ci sono alcuni colpi che posso ancora migliorare. Penso che Carlos e Jannik facciano alcune molto meglio di me. Probabilmente il mio servizio è miglior del loro ma è dovuto anche alla mia altezza. La prima cosa su cui mi devo concentrare è il diritto ma è una cosa su cui stiamo lavorando da mesi”. Sono state comunque delle settimane abbastanza difficili per il tedesco, che non è riuscito nel tour sudamericano che ha deciso di affrontare di mettersi in mostra come voleva e poi l’eliminazione a Indian Wells ha fatto il resto. Insomma, rimanere in alto non è semplice, e nonostante conosca quello che secondo lui è il segreto di Jannik, riprenderlo sarà difficile.