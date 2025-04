Alcaraz beato tra le donne: curve e sorrisi a Madrid

È stata una sera incredibilmente magica per Carlos Alcaraz, beato tra le donne in tutti i sensi: parata di stelle in grande spolvero a Madrid.

Il Premio Oscar sta a Los Angeles come i Laureus World Sports Awards stanno a Madrid. E, proprio come fanno gli attori di Hollywood in occasione della cerimonia degli Academy Awards, anche le stelle dello sport si sono fatte belle per la serata interamente dedicata a loro e ai successi che hanno collezionato nel corso dell’anno.

Le star indiscusse delle serata sono stati i vincitori: Armanda Duplantis e Simone Biles sono stati premiati come sportivi dell’anno, ma c’era anche un sacco di tennis al Cibeles Palace della città madrilena. Anche perché, guarda caso, il galà si è svolto nel momento migliore, ovvero a ridosso del Masters 1000 che ha appena avuto inizio nella capitale iberica. Ecco spiegato, pertanto, il motivo di una così massiccia presenza di rappresentanti dell’Atp e della Wta in quel di Madrid.

C’era Carlos Alcaraz, tanto per cominciare, che era il favorito per la vittoria del Mutua Madrid Open ma che si è ritirato prima di esordire. C’era Novak Djokovic, poi, nonché Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, che in bianco, tirati a lucido come non mai, erano semplicemente stupendi. E se la campionessa spagnola, fidanzata con il dio greco del tennis, era semplicemente deliziosa, è doveroso sottolineare che non è stata la sola ad attirare su di sé gli sguardi ammirati di tutti i presenti.

Focus su gambe e décolleté: serata scintillante per Donna e Belinda

Alcaraz ha trascorso, nel vero senso della parola, una serata da beato tra le donne. Le sue colleghe del circuito femminile sembravano delle dee e non ci sorprende affatto che le foto dell’evento, circolate sin da subito sui social network, abbiano ottenuto un grandissimo successo in termini di like e di commenti.

Due di loro, in particolare, hanno attirato l’attenzione. Parliamo di Donna Vekic, statuaria ed elegantissima nel suo abito da gran soirée “spigoloso” e sofisticato, con il décolleté in primo piano e le gambe da fenicottero in bella vista. Non è stata da meno, tuttavia, la collega Belinda Bencic, che per l’occasione aveva scelto un abito altrettanto elegante, pieno zeppo di glitter che l’hanno fatta brillare pure in quella sala colma di sportive ben vestite e truccate. Pure lei, come l’amica Donna, ha optato per un focus sulle gambe, allenatissime e da vera atleta.

A completare il cast di stelle del mondo del tennis c’erano, ancora, Garbine Muguruza, in rosso dalla testa ai piedi, Aryna Sabalenka e Boris Becker. Più, non per ultimo, Rafael Nadal, che è stato celebrato in quanto icona mondiale e re indiscusso di un circuito che continua a sentire, nonostante tutto, la sua mancanza.