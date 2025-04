Paula Badosa è Jessica Rabbit in bianco: red carpet tutto curve

Paula Badosa ha azzardato con un look da femme fatale e ha vinto a mani basse: standing ovation a Madrid per le sue curve stratosferiche.

Dire che sia stato un gala scintillante non renderebbe l’idea di quanto brillassero, tutti insieme, gli sportivi che si sono dati appuntamento al Cibeles Palace di Madrid. E c’erano anche, per l’occasione, un sacco di tennisti, considerando che il Tour, in questi giorni, sta facendo tappa proprio nella capitale spagnola, dove oggi avrà ufficialmente inizio il secondo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa.

Una coppia, più di altre, ha però illuminato la notte dei Laureus Awards, che sarebbero, per così dire, la versione sportiva degli Oscar che ogni anno vengono assegnati ad attori, attrici, registi e così via. Il premio di sportivo dell’anno è andato ad Armand Duplantis, accompagnato dalla sua bellissima fidanzata Desiré Inglander, ma, spiace per loro, qualcun altro ha attirato l’attenzione dei presenti più di quanto non siano riusciti a fare loro due.

Parliamo di Paula Badosa e di Stefanos Tsitsipas, che hanno sfilato sul red carpet lasciando senza fiato chiunque si sia imbattuto in loro. Bellissimi lo sono sempre, ma in vista di questo gran galà erano davvero in grande spolvero e i flash, manco a dirlo, sono stati tutti per loro. Soprattutto per la campionessa spagnola, che sin dal suo esordio nel circuito maggiore ha fatto battere i cuori di parecchi tifosi.

Badosa superstar: la più amata è ancora lei

Sono in tanti a sostenere che sia proprio Paula, senza ombra di dubbio, la tennista più affascinante della Wta. E tutte in effetti sarebbero impallidite, al suo cospetto, ai Laureus Awards.

La Badosa ha indossato un abito bianco da gran soirée che la faceva sembrare una moderna Jessica Rabbit, bellissima e sensuale. Era stretto come una seconda pelle e le fasciava le curve in maniera semplicemente spettacolare. Un red carpet da sogno, dunque, per la coppia più chiacchierata del circuito, che è parsa in ottima sintonia dopo le voci che erano circolate nei giorni scorsi a seguito della pubblicazione di un video girato in quel di Montecarlo.

Se gli Tsitsidosa hanno illuminato questa edizione del premio spagnolo, altri atleti si sono distinti con dei look altrettanto interessanti. Come Garbine Muguruza, per esempio, splendida in rosso, e come Simone Biles, che si è aggiudicata il titolo di sportiva dell’anno mentre sfoggiava un delizioso mini abito nero, a palloncino, ornato da un cornetto molto sofisticato. Una parata di stelle, sì, ma anche di bellezza.