Tennis, ombre su Badosa e Tsitsipas: il video li inchioda

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, qui gatta ci cova: il contenuto della clip è inequivocabile ed era impossibile non accorgersi di questo dettaglio.

L’abito non fa il monaco e su questo, in linea di massima, dovremmo essere tutti d’accordo. Nell’era dei social e della continua esposizione mediatica, però, certi video e certe foto forniscono, alle volte, degli indizi inconfutabili. Magari ci spingono a giungere alle conclusioni in maniera eccessivamente affrettata, ma questo non significa che tali conclusioni siano del tutto campate in aria, anzi.

Potremmo parlare, a tal proposito, di un filmato, circolato nelle scorse ore sulle varie piattaforme social, che sembrerebbe restituirci una nuova verità. Un video che ha fatto parecchio discutere, non fosse altro perché ha come protagonisti due dei giocatori di tennis più popolari e amati di tutti i tempi. Parliamo della campionessa spagnola Paula Badosa, ferma ai box da qualche settimana per via di un infortunio, e di Stefanos Tsitsipas, il dio greco del tennis oggi alle prese con la sua superficie preferita, la terra rossa.

I due atleti, pur tra alti e bassi, sono una coppia ormai da un paio di anni a questa parte. Quando vengono interpellati in merito al loro amore dicono sempre cose bellissime sull’altro, soprattutto lui, che sin dall’inizio ha parlato della sua compagna come dell’anima gemella che era destino incontrasse, prima o poi. Potrebbe non essere tutto oro quel che luccica, però.

Badosa e Tsitsipas, che succede? Qui gatta ci cova

Nella clip in questione, arrivata direttamente da Montecarlo, i due campioni arrivano in centro a bordo della lussuosissima automobile del greco, una Aston Martin V12 Speedster. La stessa a bordo della quale, qualche mese fa, si era ripreso mentre il contachilometri segnava 276 km/h.

Nel primo frame si vede Stefanos parcheggiare l’auto di fronte all’Hotel de Paris, in mezzo ad una folla di tifosi. Dopodiché, la telecamera fa zoom sulla Badosa, che non leva neanche per un attimo lo sguardo dallo schermo del suo smartphone. Non un sorriso ai fan, non un cenno. Stefanos indugia, forse per firmare qualche autografo, ma anche lui a dire la verità, sembra abbastanza distaccato.

Nella parte successiva del filmato, i due tennisti sono di nuovo a bordo dell’auto, e c’è un dettaglio che ha stupito il popolo dei social. “Come sono felici”, ha ironizzato qualcuno, alludendo al fatto che sia lui che lei non abbiano accennato neanche il benché minimo sorriso e che sembrino, addirittura, annoiati. Non si guardano, non interagiscono, il che ha sollevato qualche dubbio circa l’effettiva stabilità di questa coppia. Dimenticando, forse, che quello che finisce in pasto ai social è solo una parte infinitesimale della quotidianità di chi, come loro, vive costantemente sotto i riflettori.