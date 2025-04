Pronostici Mutua Madrid Open: i favoriti per la vittoria

Mutua Madrid Open, 78 tennisti ai nastri di partenza: ecco chi sono i principali favoriti per la vittoria del torneo che si gioca alla Caja Magica.

La buona notizia è che, a partire dal prossimo appuntamento, Jannik Sinner ci sarà. Il numero 1 del mondo ha quasi finito di “scontare” la sua sospensione e tornerà in campo giusto in tempo per gli Internazionali d’Italia. La brutta notizia, invece, è che il periodo di stop ha inglobato anche il Masters 1000 di Madrid e che, di conseguenza, il campione azzurro non giocherà alla Caja Magica.

Indipendentemente da come si evolverà l’Open di Spagna, comunque, l’altoatesino rientrerà nel circuito da numero 1 del ranking Atp. Se anche Sascha Zverev o Carlos Alcaraz, che sono i due avversari a lui più vicini in termini di punti accumulati, dovessero vincere, non riuscirebbero comunque a spodestarlo. Si avvicinerebbero al re in maniera molto pericoloso, ma l’esito di questo torneo non avrà alcuna ripercussione diretta sulla situazione del nostro portacolori.

Detto ciò, non resta che capire chi sono, all’indomani del sorteggio del tabellone principale del Mutua Madrid Open, i principali favoriti per la vittoria del torneo. E iniziamo col dire, prima di andare al sodo, che da oggi in gara ci saranno 78 tennisti, di 23 diverse nazionalità, pronti a insidiare il campione uscente, Andrey Rublev, e ad allungare le mani sul gustosissimo montepremi in palio nella capitale spagnola.

Conferma impossibile al Mutua Madrid Open: lo dicono le quote

Dalle prime quote circolate, è evidente, ma la cosa non ci sorprende affatto, che il principale “indiziato” per la vittoria del Masters 1000 di Madrid è Carlos Alcaraz. Ha trionfato a Montecarlo e ha sfiorato la vittoria in quel di Barcellona, per cui si può dire che la sua parentesi sulla terra rossa è iniziata nel migliore dei modi.

La sua vittoria vale 3.20 volte la posta, mentre quella di Novak Djokovic, secondo favorito per il titolo, è data a 8.50. Con tutte le riserve del caso, s’intende, non essendo lui stato troppo convincente nel Principato di Monaco e non avendo brillato in modo particolare, almeno fino a questo momento. Subito dopo troviamo un altro specialista della terra rossa, ovvero Sascha Zverev, reduce da un gran bel compleanno in occasione del quale si è regalato il titolo di Monaco.

La sua vittoria vale 11 volte la posta e non è, dunque, così improbabile. Vale 21 quella di Taylor Fritz e di Casper Ruud, mentre sembra alquanto difficile che Andrey Rublev riesca a difendere il titolo vinto lo scorso anno: la quota, in caso di vittoria del russo, schizzerebbe a 31.