Fiamme al Ladies Open: la tennista abbaglia tutti

Chi è la splendida tennista che al Ladies Open ha infiammato tutti i presenti con la sua bellezza mozzafiato: non potrai più toglierle gli occhi di dosso.

Mentre il circuito maggiore si prepara all’ormai imminente Masters 1000 di Madrid, in Portogallo è appena calato il sipario su un torneo tutto al femminile. L’Oeiras Ladies Open si è concluso qualche ora fa e, indipendentemente da come sia andato questo Wta 125, è doveroso sottolineare un certo dettaglio, collaterale al torneo, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

In gara in Portogallo c’era infatti una certa tennista, amatissima, che siamo certi raggiungerà, tra non molto, la popolarità, quella vera. Il suo nome è Anastasia Detiuc, che non gioca più da tempo come una singolarista ma che ha fatto un sacco di strada giocando, al contrario, come doppista. Si è distinta in campo per le sue incredibili doti atletiche e per un discreto talento, ma non solo. Sarebbe da sciocchi negare, in effetti, che questa ragazza è di una bellezza a dir poco disarmante.

Al Ladies Open ha brillato per questo dunque, ma ha anche ottenuto un ottimo risultato: in coppia con la collega Patricia Maria Tig si è assicurata un ottimo doppio posto nel torneo di doppio, aggiungendo così l’ennesimo torneo alla sua, già abbastanza ricca, collezione di successi e di traguardi. E siamo certi che nessuno, ad Oeiras, si dimenticherà della giocatrice che, al termine del torneo, alzava al cielo il premio destinato alla coppia che si è aggiudicata la medaglia d’argento.

Splendida Anastasia: bella e di talento

Questa bellissima tennista, di origini moldave ma naturalizzata ceca, ha abbagliato tutti. Atletica e in formissima ha, come la maggior parte delle sue colleghe, un fisico che meriterebbe cinque stelle, ma non è finita qui.

Anastasia ha un viso stupendo e dei tratti eleganti e delicati che fanno di lei, si provi a dire il contrario, una delle tenniste in assoluto più affascinanti del circuito minore e non solo. Potrebbe tenere tranquillamente testa alla colleghe più esperte, come Aryna Sabalenka e Paula Badosa, sul fronte della bellezza. Peccato solo che, appunto, non tutti la conoscano, presi come sono a seguire le gesta della “Serie A” del tennis mondiale.

Non le rende affatto giustizia, pertanto, il numero di follower che la seguono sui social network. Sono in 15,5mila a tenere d’occhio il profilo della Detiuc e a gustarsi in anteprima tutte le foto, quasi sempre supersexy e mozzafiato, con cui questa magnifica atleta decide, di tanto in tanto, di deliziarli.