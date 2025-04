Tennis, capogiro assicurato: non saprai dove guardare

La tennista fa sognare i follower pubblicando su Instagram una selezione di foto incantevole: non riuscirai davvero a toglierle gli occhi di dosso.

Una favola. Non si può che definire in questo modo quella che ha vissuto, all’inizio della stagione in corso, una delle tenniste più amate del momento. Lei è Eva Lys, ha 23 anni ed è passata agli onori della cronaca per una vicenda che ha dell’incredibile. Una serie di eventi che le è valsa l’etichetta di atleta più fortunata del 2025.

Tutto è iniziato quando la tennista tedesca, il cui best ranking è 91, è stata baciata dalla dea bendata. Immaginate la situazione: aveva perso le qualificazioni del primo Slam dell’anno ma ha poi scoperto, poco dopo, di essere stata ripescata. E no, non si è fermata al primo turno, come potreste pensare: è andata avanti, lo ricorderanno di certo i bene informati, fino agli ottavi di finale. Una cavalcata che aveva ricordato, per certi versi, quella, risalente a 4 anni fa, di Emma Raducanu agli Us Open.

Il successo agli Australian Open era solo l’incipit, comunque, di questa bellissima favola. Il motivo dell’etichetta che il grande pubblico ha cucito addosso alla bella Eva – etichetta che le calza a pennello – è da ricercarsi in quello che è successo all’inizio della primavera. Quando, più precisamente, ha avuto inizio il Masters 1000 di Indian Wells.

Fortunata e bellissima: Eva Lys fa sognare i suoi follower

Anche in questa occasione, nonostante la valanga di punti conquistati a Melbourne, la Lys è dovuta passare dalle qualificazioni, per potersi assicurare un posto nel main draw del torneo che si gioca nel deserto californiano. Ha perso al secondo turno, ma ad attenderla, dietro l’angolo, c’era un nuovo colpo di scena.

Grazie al suo ottimo posizionamento classifica, Eva era la prima delle non elette, ragion per cui è toccato a lei entrare nel tabellone principale quando Paula Badosa ha alzato bandiera bianca e annunciato il suo ritiro da Indian Wells. Una lucky loser davvero fortunata, dunque, che è stata baciata dalla dea bendata per ben due volte e che ha vinto, grazie a questo plot twist, anche un bel po’ di denaro.

Nonché di celebrità, a dirla tutta, se consideriamo che questi palcoscenici le hanno dato grande visibilità e che i suoi profili social, adesso, sono ancor più seguiti di prima. Non sarà sfuggita, pertanto, la foto che la ritrae in “compagnia” di una Porsche extralusso. Uno scatto d’autore che rende perfettamente giustizia al suo fascino acqua e sapone ma che, provare per credere, vi costringerà a scegliere quale, tra queste due bellezze mozzafiato, meriti di essere guardata prima.