Berrettini, la minaccia corre sui social: regolamento di conti sia

Matteo Berrettini, stavolta spuntarla non sarà per niente facile: una nuova minaccia si prospetta all’orizzonte, adesso si salvi chi può.

L’avventura a Montecarlo ci ha lasciato delle sensazioni buone, buonissime. E poco importa, in fin dei conti, che Matteo Berrettini non sia riuscito ad acciuffare i quarti di finale perché messo ko dal suo amico e connazionale Lorenzo Musetti. Quel che di buono ha fatto nel Principato di Monaco conta più di qualunque vittoria.

Non si può sottovalutare, infatti, il modo in cui abbia annientato nientepopodimeno che il numero 2 del mondo, vale a dire Sascha Zverev. Il romano si è regalato un ben po’ di trionfi importantissimi, in questa prima parte della stagione (si pensi alla vittoria contro la sua bestia nera di sempre Novak Djokovic, per esempio) e la vittoria contro il tedesco è senza dubbio una di queste.

Pare, tuttavia, che la sfida tr ai due titani del Vecchio Continente non sia ancora del tutto finita, anzi. Berrettini avrebbe lanciato, proprio nelle scorse ore, un nuovo guanto di sfida al secondo miglior giocatore del circuito. E non resta che capire, a questo punto, chi dei due riuscirà ad avere la meglio in quello che ha tutta l’aria di essere una sorta di “regolamento di conti”. Con tanto di minaccia che corre, già da qualche ora a questa parte, su Instagram.

Berrettini, la sfida si sposta altrove: Zverev è avvertito

La nuova sfida è iniziata nel momento in cui Matteo, che in questa settimana non ha giocato per il problema al piede destro insorto durante il Masters 1000 di Montecarlo, ha pubblicato sui social un nuovo carosello di foto che celerebbe, o almeno così sembra, un messaggio indirizzato proprio al campione tedesco.

Finora lo abbiamo sempre visto indossare al collo la collana con la rosa dei venti, regalo di mamma Claudia. In questi scatti porta invece una catena cubana di design, color argento, che fa parte della collezione di gioielli di Boss, il marchio che lo veste da capo a piedi da ormai tre anni a questa parte. Cosa che di per sé non farebbe notizia, se non fosse che anche il caro Zverev, guarda caso, ha un debole per le collane bold e molto vistose come quella sfoggiata da Matteo sui social.

Che la sfida tra i due titani sia in procinto di allargarsi e di espandersi ben oltre i confini del mondo del tennis? Probabile. Ma Sascha difficilmente gliela darà vinta, questa, essendo lui un habitué dei gioielli in campo, suo tratto distintivo da tempo immemore. Chi avrà la meglio, insomma, nella fashion challenge che si prospetta all’orizzonte e che ha tutta l’aria di essere un regolamento di conti post-Montecarlo?