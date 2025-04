Berrettini cuore ingrato: ha deciso di mollarla

Matteo Berrettini l’ha mollata senza troppi complimenti: ha preferito andare oltre e guardare avanti, piuttosto che “restare” nel passato.

La meta, così pare, è sempre più vicina. Matteo Berrettini la sta raggiungendo step by step, con calma, senza mai bruciare le tappe. Si sta godendo il viaggio come non mai, stavolta, perché maturando, del resto, capisci che il percorso che si fa per raggiungere un dato obiettivo è, a volte, ancor più soddisfacente di quanto non sia fare “gol”.

Lui stesso ha affermato, in una recente intervista, di non essersi mai impegnato così tanto, di non averci mai messo la dedizione che sia riversando, adesso, in ciò che più ama fare. E i risultati si vedono, reduce com’è da un Miami Open che è stato assolutamente straordinario e che gli ha regalato la consapevolezza di essere finalmente tornato. In tutti i sensi. Non è più così distante dalla top ten, adesso, ma ciò che più sembra contare, in questo momento, è giocare e mettercela tutta, indipendentemente dal risultato.

E in Florida, così come aveva fatto anche in precedenza negli Emirati Arabi, Matteo ha dato tutto se stesso. Ha sfoderato una grinta che non si vedeva da tempo e questo non può che essere di buon auspicio per gli appuntamenti che verranno. Anche perché il bello viene adesso, essendo lui uno specialista dell’erba ma anche, ci tiene che venga sottolineato, un giocatore molto competitivo sulla terra rossa.

Berrettini cambia “giro”: se l’è lasciata alle spalle

Proprio sul mattone tritato, lo scorso anno, si era regalato la bellezza di 3 titoli. Aveva vinto a Gstaad, a Kitzbuhel e anche a Marrakech, dove molti dei suoi colleghi si sono recati a sgranchirsi le gambe in vista dell’inizio del Masters 1000 di Montecarlo.

Nonostante 365 giorni fa il Grand Prix Hassan II gli avesse regalato così tante emozioni, Matteo ha deciso di non partire alla volta del Marocco. Il campione uscente ha disertato il torneo e ha ritenuto che fosse meglio, evidentemente, mollare la coppa, piuttosto che recarsi a Marrakech per difendere i punti vinti lo scorso anno. D’altra parte, avendone lui accumulati un bel po’, nell’ultimo periodo, si è potuto concedere il lusso di lasciarli andare senza porsi troppi problemi.

Una scelta derivante, probabilmente, da questione logistico-organizzative. Matteo ha giocato a Miami fino ai quarti di finale e gli sono rimasti pochissimi giorni di tempo per prepararsi al primo Masters 1000 sulla terra rossa, quello che si disputerà a Montecarlo a partire dal 6 aprile.