Due Thomas contro un Sinner: occhio alle ex

Jannik Sinner, la “rivolta” delle ex fidanzate e ha appena iniziata, ma c’è già da rimanere a bocca aperta: tu chiamale se vuoi coincidenze.

C’era una volta Maria Braccini, la dolcissima ed avvenente influencer dai lunghi capelli biondi e le curve da dea che, fino a poco più di un anno fa, era la dolce metà di Jannik Sinner. Poi, proprio nel momento in cui l’altoatesino era ad un passo dal diventare il re del ranking Atp e del tennis mondiale, un’altra bionda – anche lei stupenda – aveva fatto breccia nel cuore dell’azzurro, inducendolo a rimettere tutto in discussione.

Si tratta di Anna Kalinskaya, sua collega di origini russe, con la quale il fenomeno di San Candido, archiviata la storia con Maria, ha iniziato una relazione più o meno durante la scorsa primavera. Un amore fugace ma senz’altro intenso, che lo aveva in qualche modo cambiato. Se con la Braccini non si era mai fatto vedere in “atteggiamenti equivoci”, con la bella tennista si era lasciato, finalmente, un po’ andare. Al punto che, per suggellare la vittoria agli Us Open, i due ragazzi si erano addirittura scambiati un bacio in mondovisione.

Peccato solo che si sia trattato di un fuoco di paglia, più che di un amore travolgente, come si evince dal fatto che i due atleti abbiano già rotto. La separazione sarebbe avvenuta, verosimilmente, sul finire dello scorso anno. E anche se ad un certo punto si è parlato di un ritorno di fiamma con la storica Maria, nessun indizio a supporto di questa teoria è mai trapelato. Altre indiscrezioni succosissime, di contro, sono circolate nei giorni scorsi.

Sinner e quell’incredibile coincidenza: sono due “contro” uno

Intanto, così pare, la Kalinskaya sarebbe di nuovo felicemente fidanzata. Il lui in questione è Tomas Ferrari, lo stesso ragazzo con cui la tennista era già stata all’incirca tre anni fa. Era nel box della tennista a Miami, così come ad Indian Wells, per cui è evidente che qualcosa stia bollendo in pentola.

Ironia della sorte, un altro Thomas, ma stavolta con la “H” tra la “T” e la “O”, sarebbe entrato in rotta di collisione con il pianeta Sinner. Un Thomas più famoso del precedente, che di cognome fa Ceccon e che ricorderemo, senza dubbio, per le gioie che ci ha regalato alle Olimpiadi di Parigi e non solo. Il prodigioso nuotatore, come si vocifera da mesi, sarebbe interessato, guarda caso, all’altra ex di Jannik, ovvero la Braccini.

Il campione, riservato tanto quanto Sinner, si guarda bene dal seguirla sui social network, mentre lei è una sua follower. Maria, pensate un po’, segue su Instagram solo 86 persone, per cui non è un caso che l’atleta faccia parte di questa ridottissima cerchia. Che anche lei – non possiamo che augurarglielo – abbia ritrovato l’amore?