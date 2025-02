A Milano con Sinner c’è anche Anna: le foto fanno il giro del web

Anna e Jannik Sinner si godono la sfilata di Gucci a Milano: le foto delle due celebrità insieme hanno fatto immediatamente il giro del web.

Sneakers bianche col baffo nero, polo blu senza fronzoli, pantaloni grigi e giacca nera. Jannik Sinner si è presentato così, elegantissimo pur nella sua inconfondibile semplicità, a Milano, dove è stato ospite della Fall Winter Fashion Week. In qualità, naturalmente, di ambassador di Gucci, che lo veste da capo a piedi quando non è impegnato in campo.

Il numero 1 del mondo, al momento fermo ai box per via della squalifica dettata dalla vicenda Clostebol, ha raggiunto la città meneghina direttamente da Sesto Pusteria. Lì ha trascorso gli ultimi giorni, dedicandosi alla famiglia ma anche ad un’antica passione mai, evidentemente, sopitasi: quella per lo sci. La passerella a Milano è stata la prima uscita ufficiale da quando, un paio di settimane fa, la Wada ha annunciato di aver trovato un accordo con il campione altoatesino.

Sinner è parso sereno, perfettamente a suo agio in un ruolo molto diverso da quello abituale. Le foto che lo ritraevano in prima fila alla sfilata di Gucci hanno fatto il giro del web, non fosse altro perché ritraevano il global brand ambassador della maison Gucci in compagnia di una donna. Una donna che si chiama Anna, ma che non è la Kalinskaya, la sua fidanzata (o forse ex, dato che potrebbero aver rotto).

Anna e Sinner, che sintonia: paparazzati a Milano

Jannik era seduto, infatti, accanto ad Anna Wintour, direttrice di Vogue America, che ha goduto per tutta la durata dello spettacolo del piacere di intrattenersi insieme ad un campione dal talento più unico che raro.

Intorno a loro, naturalmente, c’erano molte altre celebrities, tra cui Jessica Chastain e Massimo Bottura. Non c’era traccia, invece, della Kalinskaya, la cui stagione è iniziata in modo a dir poco disastroso. Un’assenza che, ovviamente, ha alimentato ancor di più le voci che vedrebbero Anna e Jannik ormai lontani, non solo fisicamente ma anche sentimentalmente. Posto che, comunque, in assenza di prove ufficiali non si possono fare altro che semplici supposizioni.

Archiviata la trasferta a Milano, Sinner raggiungerà molto probabilmente il luogo designato per ricominciare gli allenamenti. Potrà avere al suo fianco i suoi due coach e avrà a disposizione, inoltre, un sacco di tempo per prepararsi al meglio per l’evento che lo accoglierà al suo ritorno, ovvero gli Internazionali d’Italia. Se con o senza Anna, quella giusta stavolta, lo scopriremo solo più avanti.