Sinner, troppe coincidenze: la verità sulla Kalinskaya

Jannik Sinner, finalmente è chiaro come stanno le cose: ecco tutta la verità sul suo attuale rapporto con la collega Anna Kalinskaya.

Non potrà allenarsi nei campi ufficiali della Federazione. E neanche, per la verità, in quelli ad essa affiliati. Non gli resta altro da fare, dunque, che guardarsi intorno e individuare una soluzione alternativa che gli dia la possibilità sia di allenarsi per i prossimi tre mesi, che di farlo con dei partner d’eccezione ormai fuori dal giro del circuito ufficiale.

Sì, la squalifica relativamente alla quale Jannik Sinner si è accordato con la Wada include, purtroppo, anche queste limitazioni. Ed è per questo motivo che, stando ai rumors, il numero 1 del mondo avrebbe deciso di trascorrere questi durissimi 90 giorni negli Emirati Arabi, più precisamente a Dubai. Qui si trovano diverse Academy di tennis di lusso, presso le quali il tennista azzurro potrebbe continuare a mantenersi in forma e attendere che i tempi siano finalmente maturi per fare ritorno in campo.

Non ha ancora deciso – o, almeno, non si hanno notizie certe in merito – ma è cosa nota che, subito dopo essersi accordato con la Wada, abbia preso il primo volo proprio per Dubai. Non per allenarsi, ma per “respirare”, finalmente, dopo questo anno di fuoco, infernale. Una scelta, la sua, che potrebbe non essere casuale, anzi. Negli Emirati Arabi, in questi giorni, c’è la sua fidanzata, o ex, che dir si voglia, non essendo trapelata alcuna conferma ufficiale relativa alla loro storia d’amore.

Sinner vola a Dubai: tu chiamale se vuoi coincidenze

La tennista russa era lì per disputare un Masters 1000, ma è stata eliminata prima del tempo. Appare assai probabile, anche alla luce di ciò, che i due amanti abbiano deciso di incontrarsi proprio a Dubai.

Nessuno ne ha la certezza, ad ogni modo, avendo deciso, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, di essere un po’ più riservati, dopo il bacio in mondovisione che si erano scambiati agli Us Open. Un indizio che lascerebbe intendere, insomma, che non è vero, come si dice, che hanno rotto. Perché è tutto fuorché casuale che, tra tanti posti al mondo, l’azzurro abbia deciso di concedersi qualche giorno di vacanza lì dove, guarda caso, c’è la campionessa di origini russe.

Certo è che non torneranno indietro, ora che hanno deciso di comune accordo di adottare un profilo basso e di viversi – ammesso che sia così – la loro relazione lontano dai riflettori. E forse non hanno neanche tutti i torti, soprattutto in questo momento…