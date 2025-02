Berrettini, colpita e affondata: Cupido ha fatto centro

Matteo Berrettini, certe passioni esplodono all’improvviso ed è impossibile nasconderle: stanno facendo tutto alla luce del sole.

Sono lontani i tempi in cui Matteo Berrettini compariva sulle copertine dei rotocalchi. Archiviata la storia d’amore con Melissa Satta, non c’è stato più spazio, nelle cronache rosa, per il tennista romano. E non perché sia single da allora, ma semplicemente perché quella relazione, finita probabilmente a causa dei problemi legati all’eccessiva esposizione mediatica, ha fatto in modo che il campione cambiasse completamente registro.

Il suo cuore, nonostante non ci siano foto o video che lo incriminino, è occupato. O forse sarebbe meglio usare il condizionale, visto che, per l’appunto, non c’è alcun indizio che testimoni realmente il fatto che sia fidanzato, oggi, con l’influencer Federica Lelli. Le voci a proposito del loro flirt si rincorrono da un anno, ma a parte scambiarsi qualche timido like sui social network, i due presunti piccioncini non fanno nulla che possa attirare l’attenzione. Solo qualche avvistamento “innocente” all’inizio della love story, poi il buio più assoluto.

Lei non lo segue nelle sue trasferte e lui non parla mai pubblicamente di lei. Segno che la lezione gli è servita e che ha imparato bene, dopo i problemi avuti con la Satta, che certe cose è meglio tenerle per sé, piuttosto che darle in pasto alla stampa o, ancor peggio, come accaduto in passato, ai detrattori che se ne servono a loro piacimento.

Matteo Berrettini, qui gatta ci cova

Peccato solo che, negli ultimi giorni, seppur involontariamente, Berrettini sia nuovamente tornato sotto i riflettori per affari di cuore. E no, non c’entra la sua presunta fidanzata, ex di Ultimo, ma un’altra ragazza.

Si tratta di Sarah Toscano, che dopo Sanremo ha rivelato di amare Matteo e lo ha perfino invitato, tra le righe, ad uscire insieme per conoscersi. La cantante non si è limitata a questo, però, il che ha insospettito molti utenti dei social, probabilmente ignari del fatto che il finalista di Wimbledon 2021 sia già felicemente fidanzato con la Lelli.

Durante l’Atp di Doha – più precisamente dopo la vittoria epica di Berrettini su Djokovic, la cantante ha addirittura retwittato la notizia del 2-0 attraverso il suo canale X. Non intende mollare l’osso, Sarah, ma questo non significa necessariamente che il suo idolo le abbia dato corda. Potrebbe voler solo dire che questo “gioco” le sta piacendo e che gradisce il fatto di essere accostata al tennista capitolino. Se poi dovessero essere rose, come sogna lei, di sicuro fioriranno e lo verremo a sapere.