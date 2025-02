Berrettini fa esplodere i tifosi: l’annuncio ha stupito tutti

Berrettini fa esplodere i tifosi: annuncio inaspettato e divertente siparietto social. Che ovviamente poi sono esplosi nei commenti

Matteo Berrettini è riuscito a far parlare di sé anche durante la settimana di Sanremo. Uno spettacolo. Certo, non è stato lui a volerlo, ma una dichiarazione d’amore di una delle concorrenti del 75° Festival della Musica Italia che come sappiamo è stato vinto da Olly, un nome che ha dei ricordi sportivi. Scritto in maniera diversa, ma la pronuncia è uguale.

Ma cosa è successo negli ultimi giorni del Festival? Sarah Toscano, la più giovane artista in gara con i suoi 19 anni, ha deciso di esporsi in maniera pubblica – siamo sicuri che non sia l’unica a pensarla in questo modo – nei confronti del tennista azzurro. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?”, ha chiesto la giornalista di Style Magazine alla cantante. “Ti amo” ha risposto senza pensarci più di tanto la Toscano. Un video che è stato poi postato sui social e al quale Berrettini ha risposto divertito: “Solo perché non mi conosce…”. Sarah ne ha approfittato per rispondere: “Si può sempre rimediare”.

Berrettini-Sarah Toscano: esplodono i social

E ovviamente un siparietto del genere ha scatenato gli utenti di Instagram e TikTok: “Meriterebbe la vittoria soltanto per questa giocata”, ha scritto divertita una fan. “Sarah una di noi”, hanno aggiunto altri. E chissà che non sia l’inizio di qualcosa…

Difficile ovviamente, rimarrà quasi sicuramente una cosa così, un siparietto assai simpatico che non poteva in nessun modo passare inosservato soprattutto se viene fatto sui social. Certo, si vocifera che la cantante sia single mentre non ci sono notizie ufficiali su quella che è la situazione sentimentale del tennista italiano che è stato pizzicato con la Lelli in alcune circostanze, ex compagna del cantate Ultimo. Che adesso come sappiamo ha cambiato compagna e da poco è diventato padre. Vedremo se questa cosa avrà un seguito, anche se crediamo sia oggettivamente difficile.