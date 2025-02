Sinner non bada a spese: ne cerca uno disperatamente

Cosa farà Jannik Sinner per i prossimi tre mesi? Ecco tutte le ipotesi sul piatto: ce n’è una che fa sognare i tifosi.

A quest’ora sarebbe dovuto essere a Doha, ma il destino aveva in serbo qualcosa di completamente diverso per lui. Jannik Sinner, come ormai noto, non giocherà per i prossimi 3 mesi e potrà fare ritorno in campo non prima del prossimo 4 maggio. Non potrà neanche allenarsi nelle strutture ufficiali della Federazione nazionale, per cui sarà certamente in cerca, in queste ore assai frenetiche, di un “lido” in cui approdare.

L’ipotesi più accreditata è che il numero 1 del mondo voli alla volta di Dubai, dove potrebbe effettivamente continuare ad allenarsi in tutta tranquillità, secondo le modalità che gli sono consentite. Potrebbe non scegliere gli Emirati Arabi, alla fine, ma una cosa è certa: quasi sicuramente migrerà all’estero, dove potrebbe trovare degli sparring partner di tutto rispetto che gli diano una mano a non perdere il ritmo.

E a tal proposito c’è un nome che riecheggia più di tutti gli altri. Sono in tanti a presumere che Sinner possa corteggiare nientepopodimeno che Rafael Nadal, che sarebbe il collega giusto, in effetti, per allenarsi in vista dell’attesissimo rientro in campo. Sempre a patto, s’intende, che l’iberico sia disponibile, considerando che si è ritirato da poco e che avrà voglia, probabilmente, di pensare un po’ a se stesso, prima di tornare a dedicarsi – in qualunque “forma” possibile – al tennis.

Sinner a caccia di sparring partner: due le ipotesi sul piatto

C’è un’altra ipotesi ancora che ha preso piede nelle scorse ore. Atteso che Sinner potrà allenarsi solo con tennisti che non fanno più parte del circuito ufficiale, Diego Schwartzman potrebbe essere l’uomo che fa al caso suo.

L’argentino si è appena ritirato e i due sono molto amici, per cui è senza ombra di dubbio uno dei papabili. Nel caso in cui neanche questa pista dovesse rivelarsi percorribile, poco male: il numero 1 del mondo troverà sicuramente un potenziale sparring partner disposto a fare carte false, pur di allenarsi insieme a lui. Anche perché Jannik, per ingolosire, offrirà un compenso molto alto a chiunque intenda aiutarlo a rimanere in forma per i prossimi tre mesi.

L’essenziale, ovviamente, è che Sinner abbia cura di rispettare tutte le regole imposte dall’accordo con la Wada e dalla squalifica che ha concordato con essa. E visto che non potrà frequentare le strutture della Federazione, è facile che scelga di spostarsi in un’Academy di lusso, come quella di Davide Giusti a Dubai. In alternativa, anche Montecarlo e Alicante, dove ha spesso svolto la preparazione, potrebbero fare al caso suo. Ne sapremo di più, ad ogni modo, nei prossimi giorni.