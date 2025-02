Sinner strappalacrime: stavolta i fan restano senza parole

Jannik Sinner, la mossa inaspettata ha commosso il popolo dei social e non solo: un gesto sincero che ha fatto con il cuore.

Dire che per Jannik Sinner siano stati giorni frenetici non renderebbe l’idea di quello che, probabilmente, ha dovuto affrontare il numero 1 del mondo. Che, dopo un anno terribile, onde evitare che il Tas di Losanna gli infliggesse una condanna assai più pesante, ha ben pensato di accordarsi con la Wada e di mettere un punto definitivo alla vicenda di cui è stato protagonista.

Dovrà rimanere lontano dal campo per tre mesi, ma tornerà giusto in tempo per partecipare agli Internazionali di Roma e per fare il pieno di cori e di tifo da parte dei suoi supporter azzurri. Prospettiva che speriamo possa in qualche modo rendere un po’ meno amari i prossimi 90 giorni. Amari tanto per lui, diretto interessato, quanto per i tennissofili, che non riescono proprio ad immaginare come il mondo del tennis possa andare avanti senza il re che al momento guida il ranking Atp.

Fortuna che, per l’appunto, si tratta di un arrivederci e non di un addio. Sinner uscirà di scena solo temporaneamente, a differenza di un suo caro amico che, nei giorni scorsi, ha invece salutato il pubblico per l’ultima volta. Un amico al quale, pur nel marasma, ha voluto rivolgere un omaggio servendosi del suo canale X.

Sinner, la mossa inaspettata commuove il popolo dei social

L’amico in questione è l’argentino Diego Schwartzman, ex top 10, che dopo un periodo non proprio facile ha deciso di appendere la racchetta al chiodo una volta per tutte.

Gli addii fanno sempre male, ma questo, in particolare, a Jannik ne ha fatto un po’ di più, al punto da spingerlo a diffondere a mezzo social una gran bella dichiarazione di affetto nei confronti del suo collega. “Che carriera. Che persona. Ti auguro tutto il meglio per questo nuovo capitolo”: questa la frase che il numero 1 del mondo ha rivolto all’argentino e che ha commosso non solo il diretto interessato, ma l’intero popolo di X.

A corredo della frase c’erano, oltretutto, le immagini di un momento che i due tennisti hanno condiviso e che deve essere stato molto speciale per loro. Sinner e Schwartzman, come ricorderanno i fedelissimi dell’azzurro, hanno giocato insieme in doppio all’edizione 2023 del Masters 1000 di Montecarlo. Riuscirono a battere una coppia molto forte, quella composta da Zeballos e Granollers. Uno dei ricordi più belli che il campione di San Candido porterà con sé negli anni a venire.