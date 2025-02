Berrettini, colpo di scena durante la finale: il gesto sciocca i tifosi

Matteo Berrettini, nel bel mezzo della finale è successo qualcosa di inaspettato: il gesto a sorpresa del tennista ha scioccato i tifosi.

Non si può dire, ahinoi, che il sorteggio del tabellone principale di Doha abbia sorriso a Matteo Berrettini, anzi. Il tennista romano affronterà già al primo turno la sua bestia nera, vale a dire Novak Djokovic, l’ex numero 1 del mondo che, nel 2021, gli ha portato via il sogno di vincere la finale di Wimbledon. Ma tant’è: il destino ha deciso così e non c’è, purtroppo, molto da fare.

Oltre che per questa notizia che sa di beffa, comunque, nelle scorse ore si è parlato del campione azzurro per un altro motivo. Chi bazzica tra le varie piattaforme social si sarà certamente imbattuto, durante la settimana del Festival di Sanremo, in una video intervista che ha avuto come protagonista una delle artiste in gara. Parliamo di Sarah Toscano, che con la sua Amarcord ha chiuso l’avventura in Liguria da 17esima in classifica.

La giovane artista, originaria di Vigevano, ha confessato a Style Magazine Italia di avere un debole per un certo tennista. Il nostro Berrettini, per l’appunto, al quale, ha confessato senza fare giri di parole, direbbe “Ti amo” senza esitazioni, se le capitasse di conoscerlo. A quella dichiarazione, come facilmente intuibile, ha fatto seguito un vero e proprio “terremoto” social. Soprattutto nel momento in cui Matteo si è accorto di Sarah e, in qualche modo, si è messo in contatto con lei.

Berrettini e Sarah Toscano: la passione è esplosa all’improvviso

Berrettini ha commentato in questo modo il filmato pubblicato da Style Magazine Italia: “Mi ama solo perché non mi conosce”, ha detto, ironizzando sulla confessione inaspettata dell’artista in gara a Sanremo.

Al che, lei, cogliendo la palla al balzo, gli ha lanciato una proposta inequivocabile: “Si può sempre rimediare”, gli ha fatto eco sui social, alludendo alla possibilità di un appuntamento. Ma la Toscano non sa, forse, che l’aitante tennista romano fa coppia da un po’ con Federica Lelli, nota alle cronache sanremesi per essere stata la dolce metà di Ultimo.

Il punto, comunque, è che a questo botta e risposta ha fatto seguito, ad un certo punto, un post del tutto fake che in tanti hanno scambiato per vero. Durante la finale del Festival è circolato lo screenshot di una presunta Instagram stories – che Matteo non ha mai pubblicato – in cui Berrettini invitava i suoi follower a votare per la Toscano, con tanto di codice del televoto a lei abbinato. Qualcuno ne ha approfittato, insomma, per ricamare un po’ sul simpatico siparietto social. E chissà se ci sarà cascata anche la povera ed innamoratissima Sarah, per qualche istante…