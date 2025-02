Berrettini gioca d’anticipo: gelato Tsitsipas

Matteo Berrettini ha decisamente bruciato le tappe: così l’inaspettato gesto del tennista azzurro ha scioccato il collega Stefanos Tsitsipas.

Hanno molto più in comune di quanto si possa pensare. Matteo Berrettini non avrà il rovescio di Stefanos Tsitsipas, così come, del resto, il greco non avrà il servizio dell’azzurro. Eppure, a pensarci bene, il destino cui sono andati incontro questi due tennisti è lo stesso, per certi versi.

Sia l’uno che l’altro sembravano destinati a grandi cose, che hanno in parte raggiunto. Eppure, sebbene tutti ce lo aspettassimo, non sono mai esplosi come avrebbero potuto. Il romano è stato costretto ad affrontare infortuni ed imprevisti che, per forza di cose, ne hanno determinato l’allontanamento dalla top ten. Al nativo di Atene, invece, più che la forma fisica è mancata la tenuta mentale, che sappiamo essere, alle volte, ancor più incisiva e determinante di quanto non lo sia il corpo.

Sta di fatto che, dopo aver trascorso un bel po’ di tempo ai piani alti, sono scivolati entrambi via dalla top ten. Tsitsipas è rimasto nei paraggi, alle pendici dell’Olimpo dei tennisti, mentre Matteo, che in un primo momento era uscito addirittura dalla top 100, vola ora a quote un po’ più basse. Il che non significa che non possa fare ritorno tra i grandi, anzi. Ma solo che, per una serie di circostanze e di motivi, sarà molto difficile risalire la china e tornare agli antichi fasti.

Berrettini ha fatto presto: il greco è sotto shock

C’è un motivo ben preciso, comunque, se stiamo parlando di Berrettini e di Tsitsipas in maniera congiunta. Ed è da ricercarsi nel fatto che i due tennisti, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti di un siparietto esilarante.

Prima che iniziasse l’Atp di Rotterdam, il greco e l’italiano sono stati intervistati e, tra una cosa e l’altra, sono state rivolte loro delle domande abbastanza “intime”. Una di esse riguardava il primo bacio. Stefanos ha rivelato di averci pensato un po’ su e di averlo dato abbastanza tardi. Quando aveva, cioè, già 21 anni. Ed è per questo motivo che lo ha scioccato, di contro, la risposta che il suo collega romano ha dato a questa stessa domanda.

Non poteva credere al fatto che Matteo si fosse dato da fare tanto presto e avesse dato il suo primo bacio nientepopodimeno che a 12 anni. “Impossibile”, ha detto in un primo momento il fidanzato di Paula Badosa. “Praticamente mi ci sono voluti altri 12 anni – ha aggiunto ancora, riagganciandosi alla risposta Berrettini – Ho vissuto un’altra vita“.