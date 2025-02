Sinner come non lo avete mai visto: colpo di scena inaspettato

Sinner, questa sì che è una sorpresa: chi lo avrebbe mai detto?

Sono lontani i tempi in cui Jannik Sinner snobbava i social network in quanto potenziale fonte di distrazione dal tennis. Il campione azzurro è adesso molto più presente, online, di quanto non lo fosse in passato. Ma non perché abbia deciso di dedicare del tempo ad essi, bensì perché ha assunto qualcuno che se ne occupasse al posto suo.

La scelta è ricaduta su Alex Meliss, altoatesino come il numero 1 del mondo, content creator e social media manager che si è messo in testa di rendere il suo datore di lavoro più famoso di Carlos Alcaraz. In particolar modo su X, ma non solo, tanto è vero che una delle sue prime mosse è stata quella di inaugurare un canale YouTube. E chi mai si sarebbe aspettato, fino a qualche tempo fa, che il campione di San Candido potesse sbarcare sulla nota piattaforma web?

Nessuno, restio com’era a condividere la sua vita online. Ma nel tempo si cambia, si sa, e questa svolta lo dimostra ampiamente. Così come, del resto, il numero delle persone che si sono iscritte al canale nel giro di poche ore dimostra che, per quanto inaspettata, questa mossa sia stata estremamente gradita dal popolo del tennis. A qualche ora di distanza dall’esordio di Sinner su YouTube, il suo canale contava già la bellezza di 59mila iscritti.

Sinner ci ripensa ed è subito boom

Il primo video, montato ad arte proprio da Melliss, racconta in nove minuti i giorni trascorsi a Melbourne per gli Australian Open. Dentro c’è di tutto un po’, perfino Jannik come nessuno lo aveva mai visto prima d’ora.

La clip racconta gli allenamenti in campo e in palestra, ma anche la quotidianità di un atleta che, oltre ad essere un grande campione, è anche un ragazzo di 23 anni con un sacco di passioni. Lo si vede guidare un golf car e perfino fare un room tour della sua stanza d’albergo nella terra dei canguri. Un contenuto che ha fatto letteralmente impazzire, per ovvie ragioni, i suoi fan, che da tempo sognavano di potersi intrufolare dietro le quinte per dare una sbirciata alla sua vita al di là del tennis.

Non è finita. Sinner ha fatto il suo debutto, a gran sorpresa, anche su TikTok. In questo caso, però, non c’è ancora alcun contenuto, ma tempo al tempo. Meliss avrà certamente in serbo qualcosa per lanciare Jannik anche lì e per fare in modo che la sua fama esca dal perimetro del mondo sportivo. E qualcosa ci dice che non ci vorrà molto perché questo accada.