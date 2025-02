I pronostici di mercoledì 5 febbraio: Coppa Italia, Coppa del Re, DFB Pokal e League Cup

I pronostici di mercoledì 5 febbraio: ancora protagoniste le coppe nazionali con Coppa Italia, Coppa del Re, DFB Pokal e League Cup.

La Coppa Italia, giunta ai quarti di finale, mette di fronte le due big che finora hanno deluso più di tutte in campionato: Milan e Roma, stando alla classifica attuale, sarebbero fuori dall’Europa, occupando rispettivamente l’ottavo ed il nono posto. Vietato, dunque, snobbare la coppa nazionale soprattutto per i giallorossi, come confermato dalle scelte di formazione fatte da Ranieri contro il Napoli.

Guardando ai precedenti il dato più interessante riguarda i gol: in 10 delle ultime 11 sfide entrambe sono andate a segno, ad eccezione della gara d’andata del quarto di Europa League giocato lo scorso aprile. Un trend che potrebbe continuare, vista la permeabilità della difesa rossonera e le difficoltà degli uomini di Ranieri in trasferta. La sensazione è che la Roma si giocherà le sue chance e non è da escludere che riesca pure ad evitare la sconfitta nei regolamentari, nonostante il Milan rimanga favorito per la qualificazione.

I pronostici sulle altre partite

Pronostico in discesa invece in Coppa di Germania per il Bayer Leverkusen contro il Colonia e in Coppa del Re per il Real Madrid contro il modesto Leganes. Promette scintille invece la semifinale di ritorno di League Cup tra Newcastle e Arsenal: all’andata i Magpies a sorpresa vinsero 2-0 all’Emirates nel loro momento migliore, i Gunners dopo avere demolito il Manchester City in campionato meditano vendetta e sarà uno scontro aperto in cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Newcastle-Arsenal, League Cup, ore 21:00

Vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Colonia, DFB Pokal , ore 20:45)

(in Bayer Leverkusen-Colonia, DFB Pokal ore 20:45) PSV (in PSV-Feyenoord, KNVB Beker, ore 18:45)

(in PSV-Feyenoord, ore 18:45) Real Madrid (in Leganes-Real Madrid, Coppa del Re, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Celtic-Dundee , Scottish Premiership , ore 20:45

, , ore 20:45 Bayer Leverkusen-Colonia , DFB Pokal , ore 20:45

, , ore 20:45 PSV-Feyenoord, Coppa d’Olanda, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Arsenal , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Milan-Roma, Coppa Italia, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.45 GOLDBET ; 6.38 SNAI; 6.45 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Milan-Roma, Coppa Italia, ore 20:45