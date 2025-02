Pronostico Milan-Roma: dai precedenti il dato che non t’aspetti

Milan-Roma è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

La Coppa Italia, giunta ormai ai quarti di finale, mette di fronte le due big che finora hanno deluso più di tutte in campionato. Parliamo di Milan e Roma: stando alla classifica attuale – i meneghini devono ancora recuperare la sfida con il Bologna – entrambe sarebbero fuori dall’Europa, occupando rispettivamente l’ottavo ed il nono posto. Vietato, dunque, snobbare la coppa nazionale che – in particolar modo per i giallorossi, al momento messi peggio – potrebbe diventare un viatico per giocare una manifestazione internazionale e non rimanere fuori da tutto.

La gara secca di San Siro – in caso di parità nei 90 minuti, lo ricordiamo, si andrà direttamente ai rigori – è una sorta di remake della doppia sfida di Europa League della scorsa primavera. Erano sempre i quarti di finale e ad avere la meglio furono i capitolini, vincenti sia all’andata che al ritorno.

È terminato in parità (1-1) invece l’ultimo precedente di campionato: un mese fa Dybala rispose a Reijnders, scrivendo indirettamente la parola “fine” sulla breve esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il suo sostituto, Sergio Conceiçao, ha esordito con la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ma, nonostante qualche aggiustamento a livello tattico, il suo Diavolo fatica a trovare continuità e compattezza. Domenica scorsa Theo Hernandez e compagni già pregustavano la terza vittoria di fila in una stracittadina, prima di essere riacciuffati all’ultimo respiro da un gol di de Vrij (1-1) che ha strozzato in gola l’urlo di gioia dei tifosi rossoneri.

Milan stravolto dal mercato

Decisivi i minuti di recupero anche in Roma-Napoli: la squadra di Claudio Ranieri ha confermato la vocazione casalinga pure contro la lanciatissima capolista della Serie A, pareggiando con Angelino al minuto 92 (1-1).

Nel mercato che si è appena concluso la Roma non è stata certo una delle grandi protagonista (il ds Ghisolfi si è limitato a qualche scommessa, come l’ex Salisburgo Gourna-Douath) mentre il Milan è uscito alquanto rivoluzionato, dopo aver sconfessato diverse scelte estive. Morata è andato al Galatasaray ed è arrivato il bomber messicano del Feyenoord Gimenez, a destra in difesa via Calabria e dentro l’esperto Walker. Nelle ultime ore, poi, il club rossonero ha messo le mani su Joao Felix, Bondo e Sottil, cedendo Bennacer e Okafor.

Qualcuno di loro potrebbe già accomodarsi in panchina nel match di Coppa Italia ma Conceiçao dovrebbe in ogni caso schierare una formazione simile a quella che ha affrontato l’Inter (ci sarà Fofana, squalificato contro i nerazzurri). Ranieri invece tornerà alla formazione-tipo dopo il corposo turnover effettuato con il Napoli.

Come vedere Milan-Roma in diretta tv e streaming

La sfida tra Milan e Roma è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Milan-Roma anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ottavi Milan e Roma hanno strapazzato due squadre di Serie B: i rossoneri hanno travolto 6-1 il Sassuolo mentre i giallorossi hanno avuto vita facile con la Sampdoria (4-1). Guardando ai precedenti, invece, il dato più interessante riguarda i gol: in 10 delle ultime 11 sfide entrambe sono andate a segno, ad eccezione della gara d’andata del quarto di Europa League giocato lo scorso aprile. Un trend che potrebbe continuare, vista la permeabilità della difesa rossonera e le difficoltà degli uomini di Ranieri in trasferta. Insomma, la sensazione è che la Roma si giocherà le sue chance e non è da escludere che riesca pure ad evitare la sconfitta nei regolamentari, nonostante il Milan rimanga favorito per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1