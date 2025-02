Due di picche a Berrettini: chi è la donna famosissima che lo ha rifiutato

Niente da fare per Berrettini: un “no” che brucia da morire.

È un tabellone di lusso, quello dell’ABN Amro Open che, proprio ieri, ha avuto inizio in quel di Rotterdam. Tra le teste di serie sbucano i nomi di diversi top ten: basti dire che il primo del seeding, per l’appunto, è Carlos Alcaraz. Jannik Sinner, campione in carica, ha invece deciso di disertare e di concedersi, giustamente, un po’ di riposo, dopo le fatiche di Melbourne.

Matteo Berrettini dovrà stare bene attento ai giganti del circuito, quindi, se vorrà andare fino in fondo e sperare di accumulare qualche punto utile in ottica ranking. Il romano è arrivato nei Paesi Bassi prima del weekend e ha tutta l’intenzione di dare un seguito ai buoni propositi già ampiamente espressi in vista della stagione appena iniziata. Vuole giocare con continuità e vuole vincere, soprattutto. E, magari, tornare ai piani alti, dove un tempo era perfettamente a suo agio.

Non gli è toccato in sorte un esordio troppo facile. Oggi, in occasione del primo turno dell’Atp 500 di Rotterdam, scenderà in campo contro Tallon Griekspoor. Dopodiché, se dovesse andare bene, potrebbe imbattersi sia in Daniil Medvedev che in Stefanos Tsitsipas. Che sulla carta, è vero, sono dei pezzi da novanta, ma che ora come ora sembrano come smarriti e potrebbe pertanto essere, si spera, potenzialmente battibili. Sempre a patto, s’intende, che Matteo abbia mandato giù il boccone amaro di qualche giorno fa.

Altolà Berrettini: qui non c’è trippa per gatti

No, non ci riferiamo alla sconfitta, arrivata per mano di Holger Rune al secondo turno degli Australian Open, ma al due di picche che una donna gli ha rifilato senza alcuna pietà.

Quando stai facendo l’intervista con SuperTennis ma c’è Berrettini che va di fretta 😂 pic.twitter.com/zWirnXRnws — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) January 29, 2025



Una donna famosissima, oltretutto, che lo ha respinto in mondovisione e che ha smentito, così facendo, la tesi secondo la quale nessuna rifiuterebbe mai e poi mai Berrettini, Sara Errani, è di lei che stiamo parlando, questo coraggio lo ha avuto eccome. Davanti a tutti, senza pensarci due volte, lo ha respinto con grande fermezza. Tutto è successo nei giorni scorsi, quando i campioni del tennis azzurro sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La tennista bolognese stava rilasciando delle dichiarazioni quando, all’improvviso, è comparso alle sue spalle Berrettini. Che, dopo averla presa un po’ in giro, ha raccontato di essere stato respinto dalla sua collega: “Adesso lo dico davanti a tutti – ha “minacciato” The hammer – Non vuole fare il doppio misto con me ma con Vavassori“. Una gag tutta da ridere, insomma. Una berrettinata, se vogliamo, in piena regola.