Sorteggio tabellone Rotterdam: gli avversari degli azzurri

Abn Amro Open al via: gli azzurri in gara e i rivali del primo turno.

Dopo una settimana a digiuno di emozioni è tempo, per i tennissofili dal cuore azzurro, di tornare a fare il tifo per i propri beniamini. L’Atp 500 di Rotterdam entrerà nel vivo tra qualche ora e sono ben tre gli azzurri che si batteranno per conquistare il trono lasciato vacante dal campione che si impose, lo scorso anno, all’ABN Amro.

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare, infatti, al torneo che vinse lo scorso anno subito dopo l’exploit agli Australian Open. Fu un’impresa, come certamente si ricorderà, epica, nella misura in cui sono pochissimi i tennisti che si sono assicurati la vittoria in una competizione subito dopo essersi imposti in uno Slam. Avendo trionfato nuovamente nella terra dei canguri, però, il numero 1 del mondo ha ritenuto che non fosse il caso di chiedere troppo al suo fisico e ha lasciato andare, dunque, il titolo conquistato 12 mesi fa nei Paesi Bassi.

Il Bel Paese sarà comunque magnificamente rappresentato in questo Atp, che avrà ufficialmente inizio il prossimo 3 febbraio e che si concluderà, poi, domenica 9. Un torneo dalle mille incognite, se vogliamo, considerato che ai nastri di partenza ci saranno innumerevoli campioni che non vedono l’ora, giustamente, di soffiare il posto a Sinner.

Tre azzurri a Rotterdam, accoppiamenti e tabellone

In gara ci sarà, per iniziare, Lorenzo Sonego, che ha iniziato il suo 2025 con il botto. Ha centrato i quarti di finale agli Australian Open e siamo certi che farà di tutto per dire la sua anche sul cemento di Rotterdam.

Sarà in ottima compagnia: è nel main draw anche Matteo Berrettini, la cui cavalcata in quel di Melbourne si è conclusa, invece, al secondo turno. Ma il romano ha ritrovato il sorriso e l’energia e farà di tutto, dunque, per andare il più lontano possibile nella competizione olandese. Insieme a loro, a completare il mitico terzetto azzurro, ci sarà anche Flavio Cobolli.

I nostri portacolori dovranno fare i conti, è doveroso sottolinearlo, con un bel po’ di ossi duri: in primis lo spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dal sonoro ceffone che Novak Djokovic gli ha rifilato ai quarti dello Slam. Guai a sottovalutare, poi, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, così come Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas. Ma andiamo a scoprire, adesso, quali accoppiamento il destino ha deciso per i nostri tennisti del cuore.

Berrettini esordirà con l’olandese Griekspoor, Cobolli e Sonego se la vedranno invece rispettivamente con il polacco Hurkacz e il danese Rune.