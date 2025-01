Pronostico Braga-Lazio: turnover massiccio e finale già scritto

Braga-Lazio è una partita dell’ottava giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il cammino fatto fino al momento dalla Lazio in Europa League possiamo dire che è davvero entusiasmante. La squadra di Baroni, prima in classifica, viene dalla vittoria schiacciante contro la Real Sociedad di giovedì scorso che, di fatto, ha messo il lucchetto al passaggio del turno diretto agli ottavi di finale. Ma non solo.

La squadra biancoceleste, infatti, è prima in classifica e vorrebbe rimanerci lì in alto, anche se come sappiamo, per il sorteggio, tra primo e secondo posto non cambia nulla. Però sarebbe una vera soddisfazione chiudere davanti a tutti e la classifica, inoltre, ci dice anche che alla Lazio potrebbe “bastare” perdere, con il minimo scarto, per essere sicura di chiudere lì, sopra a tutte le altre. Sì, perché i caso di arrivo a pari punti, conta la differenza reti, e i biancocelesti tra quelle davanti ce l’hanno migliore di tutte le altre. Insomma, tutto questo, ma c’è anche altro, ci dice che il Braga si potrebbe prendere la vittoria finale, con il minimo scarto, ovviamente.

I portoghesi, infatti, hanno bisogno dei tre punti per sperare di rientrare nei playoff. Con una vittoria, il Braga, potrebbe davvero essere dentro e quindi anche le motivazioni faranno la differenza. C’è da dire, infine, che Baroni non potrà contare né su Zaccagni e né su Rovella, entrambi squalificati. E quindi il turnover, sarà massiccio. Non c’è proprio la volontà di correre un rischio. Ed è anche giusto così.

Come vedere Braga-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Braga-Lazio è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Braga è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci aspettiamo, per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima, una vittoria del Braga. Massimo risultato con il minimo sforzo e tutti davvero felici. Anche perché, e non è un punto da non tenere sotto controllo, i portoghesi potrebbero anche eliminare la Roma se i giallorossi non dovessero vincere in casa contro il Francoforte. Quindi, per la Lazio, sarebbe davvero una doppia goduria.

Le probabili formazioni di Braga-Lazio

BRAGA (3-5-2): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakate; Fernandes, Gorby, Moutinho, Martinez; Horta, Gharbi; El Ouazzani.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0