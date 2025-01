Pronostico Ajax-Galatasaray: obiettivo ottavi di finale

Ajax-Galatasaray è una partita dell’ottava giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le speranze dell’Ajax di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale si sono infrante una settimana fa a Riga. I Lancieri, da quest’anno guidati dal giovane allenatore italiano Francesco Farioli, hanno incassato una clamorosa ed inaspettata sconfitta (1-0) contro i non irresistibili lettoni dell’RFS, scivolando al sedicesimo posto nella maxiclassifica della fase campionato dell’Europa League, a -4 dall’ottavo, ormai irraggiungibile.

Il club di Amsterdam dovrà dunque disputare gli spareggi per arrivare tra le prime 16. Tra l’altro, i playoff non sono ancora aritmetici – il Porto, in teoria, potrebbe ancora scavalcare l’Ajax – ma per uscire addirittura fuori dalle prime 24 dovrebbe accadere una vera e propria catastrofe. Gli uomini di Farioli cercheranno in ogni caso di interrompere la striscia negativa che dura da tre giornate: dopo un ottimo inizio (3 vittorie e un pareggio nei primi quattro turni) i biancorossi hanno fallito una serie di esami, perdendo con Real Sociedad, Lazio e RFS. Discorso diverso invece per quanto riguarda l’Eredivisie: l’inseguimento al PSV Eindhoven capolista sta continuando senza particolari intoppi, con l’Ajax che è reduce da quattro successi di fila in patria (nel weekend i Lancieri hanno riposato per potersi concentrare esclusivamente sulla sfida di Europa League).

Turchi in piena corsa per gli ottavi

Ad Amsterdam sarà di scena il Galatasaray di Mertens e Osimhen, alla disperata ricerca di una vittoria. I turchi sono infatti ancora in corsa per chiudere tra le prime otto, nonostante il mancato successo di una settimana fa sulla derelitta Dinamo Kiev (3-3), già eliminata.

Per scavalcare almeno una tra Lione, Tottenham, Anderlecht e FCSB – le quattro squadre che precedono di un punto i giallorossi – gli uomini di Okan Buruk, oltre ad espugnare la Johan Cruijff Arena, devono sperare in un loro eventuale passo falso. Accontentarsi di un pareggio potrebbe essere troppo rischioso, considerando che la attuale differenza reti (+4) non consente di dormire sonni tranquilli. In Super Lig, nel weekend, il Galatasaray ha ottenuto un altro successo, stavolta ai danni del Konyaspor, abbattuto grazie ad una rete dell’ex attaccante del Napoli (1-0): restano 6 i punti di vantaggio sui rivali cittadini del Fenerbahçe, secondi.

Come vedere Ajax-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Si profila un match combattuto ed equilibrato, con il Galatasaray che potrebbe approfittare del momeno no in Europa League dell’Ajax per portare via almeno un punto da Amsterdam. I gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Ajax-Galatasaray

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Godts, Akpom.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Kutlu; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2