Pronostici Europa League 30 gennaio: le combinazioni dell’ultima giornata

Europa League, Manchester United e Tottenham padroni del proprio destino: in caso di vittoria saranno certi di evitare gli spareggi.

La fase campionato, la grande novità apportata quest’anno dal nuovo format, è giunta alla conclusione anche per quanto riguarda l’Europa League. Tempo di verdetti, dunque, pure nella seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza. L’unica squadra ad essere certa della qualificazione agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo è la Lazio di Marco Baroni: i nomi delle altre sette che eviteranno l’ostacolo spareggi li conosceremo soltanto dopo l’ultimo turno in cui tutti i match si giocheranno in contemporanea.

Faranno verosimilmente compagnia ai biancocelesti le due inglesi, Manchester United e Tottenham, secondo i bookmaker ancora oggi le principali favorite per la vittoria del torneo.

Rispettivamente quarti e sesti in classifica, Red Devils e Spurs sono padroni del proprio destino: chiudendo la fase campionato con una vittoria sarebbero sicuri della qualificazione diretta. Il Manchester United, che come il Tottenham sta deludendo in Premier League, in Europa è reduce da 4 successi di fila, l’ultimo ottenuto una settimana fa nel derby britannico con i Rangers, castigati da un gol di Bruno Fernandes in pieno recupero (2-1). Gli uomini di Ruben Amorim, nel weekend vittoriosi anche contro il Fulham in campionato, saranno di scena a Bucarest contro l’FCSB, che ha un solo punto in meno in classifica ed è in piena corsa per gli ottavi.

La sensazione è che i rumeni, i quali hanno incassato solamente un gol finora tra le mura amiche, venderanno cara la pelle in una partita da almeno una rete per parte. Molto probabilmente non riusciranno a tenere la porta inviolata neppure gli Spurs, che tra le attuali prime 8 hanno la peggior difesa proprio insieme al Manchester United. Il Tottenham è in ogni caso favorito sugli svedesi dell’Elfsborg, poco efficaci in trasferta (nessuna vittoria lontano dalla Svezia).

Le previsioni sulle altre partite

Il 2025 non è iniziato bene per l’Athletic Bilbao, sconfitto 3 volte nelle ultime 5 partite. Momento particolare per i baschi, sette giorni fa travolti 4-1 dal Besiktas: nel complesso, però, in Europa League si sono ben comportati ad eccezione dell’ultimo periodo e lo dimostra il fatto che siano terzi alle spalle di Lazio ed Eintracht Francoforte.

La spinta del San Mames potrebbe essere decisiva contro l’ostico Viktoria Plzen, il cui sogno di qualificarsi agli ottavi senza passare dagli spareggi non è completamente svanito. Un vero e proprio “spareggio” invece quello tra i danesi del Midtjylland ed il Fenerbahçe di José Mourinho. Al momento entrambe stazionano tra le prime 24 ma rischiano di arretrare in caso di sconfitta: gli uomini guidati dal tecnico portoghese, deludenti finora, dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta. Deve obbligatoriamente vincere il Porto: i lusitani al momento sono 25esimi e non hanno altri risultati a dispozione oltre alla vittoria contro il Maccabi Tel Aviv. Tre punti alla portata anche per l’Olympiacos, già certo degli spareggi: un eventuale successo al Pireo contro il Qarabag matematicamente eliminato potrebbe valere il pass per gli ottavi.

Non si preannunciano povere di gol, infine, Twente-Besiktas, Anderlecht-Hoffenheim, Nizza-Bodo/Glimt e Rangers-Union Saint-Gilloise.

Europa League: possibili vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Viktoria Plzen)

Fenerbahçe o pareggio (in Midtjylland-Fenerbahçe)

Porto (in Maccabi Tel Aviv-Porto)

Olympiacos (in Olympiacos-Qarabag)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Twente-Besiktas

Maccabi Tel Aviv-Porto

Tottenham-Elfsborg

Anderlecht-Hoffenheim

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

FCSB-Manchester United

Nizza-Bodo/Glimt

Rangers-Royale Union SG

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Nizza-Bodo/Glimt è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.