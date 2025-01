I pronostici di giovedì 30 gennaio: ultima giornata fase a girone Europa League

I pronostici di giovedì 30 gennaio, si gioca l’ultima giornata della fase a girone di Europa League con in campo Lazio e Roma.

La situazione alla vigilia dell’ultima giornata della fase a girone unico di Europa League è parecchio ingarbugliata. Soltanto la Lazio ha infatti centrato aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di finale e anche le squadre già eliminate sono relativamente poche: Dinamo Kiev, Ludogorets, Malmö, Nizza, Qarabağ, RFS e Slavia Praga. Alcune di queste tra l’altro si affronteranno tra loro, tranne Ludogorets e Qarabag destinate all’ennesima sconfitta nelle trasferte contro Lione e Olympiacos.

Il Braga che affronterà proprio la Lazio con una vittoria potrebbe rientrare negli spareggi, e un risultato positivo contro la squadra di Baroni già concentrata sulla prossima gara di campionato appare probabile. La Roma deve vincere per stare tranquilla, contro l’Eintracht Francoforte che a meno di disastri si qualificherà direttamente per gli ottavi anche in caso di sconfitta.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio invece ad Ajax-Galatasaray, Nizza-Bodo/Glimt e Anderlecht-Hoffenheim.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sporting Braga vincente in Sporting Braga-Lazio, Europa League, ore 21:00

Vincenti

Lione (in Lione-Ludogorets, Europa League, ore 21:00)

(in Lione-Ludogorets, Europa League, ore 21:00) Olympiacos (in Olympiacos-Qarabag, Europa League, ore 21:00)

(in Olympiacos-Qarabag, Europa League, ore 21:00) Tottenham (in Tottenham-Elfsborg, Europa League, ore 21:00)

(in Tottenham-Elfsborg, Europa League, ore 21:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Paok, Europa League, ore 21:00)

(in Real Sociedad-Paok, Europa League, ore 21:00) Porto (in Maccabi-Porto, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-Elfsborg , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Lione-Ludogorets , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Olympiacos-Qarabag, Europa League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ajax-Galatasaray , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Nizza-Bodo/Glimt , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Anderlecht-Hoffenheim, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 in Nizza-Bodo/Glimt, Europa League, ore 21:00