Pronostico Palermo-Pisa: i precedenti non mentono

Palermo-Pisa è una partita della ventiquattresima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro la Salernitana, la scorsa settimana, il Pisa di Pippo Inzaghi – che in Serie B, come vi abbiamo scritto, è un tecnico che fa davvero la differenza – ha dimostrato di avere una forza mentale fuori dal normale. Sotto di un uomo già nel primo tempo, la truppa toscana è riuscita a prendersi tre punti fondamentali, confermando il secondo posto in classifica, e avvicinando il Sassuolo che il giorno prima aveva perso sul campo dello Spezia. Insomma, tutto bellissimo.

E forte di tutto questo, i nerazzurri, possono decisamente andare sul campo del Palermo – in piena crisi con Dionisi in bilico – a prendersi i tre punti che proietterebbero davvero il Pisa verso la Serie A. Sì, il campionato cadetto è davvero lunghissimo e ricco, sempre, di sorprese. Ma non si può non mettere in evidenza questo fatto: quando una squadra vince così allora ha tutte le carte in regola per riuscire a rimanere in alto fino al termine di questa stagione.

Se da un lato, come detto, va tutto a gonfie vele, in casa rosanero dopo la debacle sul campo della Reggiana ha lasciato, e potrebbe lasciare, il segno: Dionisi è sotto pressione, nonostante abbia una squadra davvero costruita per fare un campionato di vertice, e non riesce in nessun modo a dare continuità ai propri risultati. E questa pressione potrebbe essere pesantissima nella gara di venerdì sera. Con uno stadio, il Barbera, che potrebbe anche contestare. Il Pisa è pronto a insinuarsi in questi problemi per fare il colpaccio grosso della settimana.

Come vedere Palermo-Pisa in diretta tv e in streaming

Palermo-Pisa, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Favoriti gli ospiti. In una gara da almeno un gol per squadra. Sì, perché anche i precedenti non mentono: in 4 delle ultime cinque uscite entrambe hanno trovato la via del gol. Su questo punto non si discute.

Le probabili formazioni di Palermo-Pisa

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Vasic, Gomes, Ranocchia, Lund; Le Douran, Brunori.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Toure, Hojholt, Piccinini, Angori; Meister, Moreo; Lind.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2