Pronostico Roma-Eintracht Francoforte: il fattore Olimpico in soccorso di Ranieri

Roma-Eintracht Francoforte è una partita dell’ottava giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Roma non è riuscita a ricalcare le orme dei rivali cittadini della Lazio, che ad una giornata dal termine della fase campionato di Europa League hanno già in tasca il pass per gli ottavi di finale. Per approdare tra le prime sedici i giallorossi dovranno invece superare gli spareggi – due partite da giocare in più, dunque – anche se neppure quelli sono aritmetici. Esiste difatti una remota possibilità che la squadra di Claudio Ranieri abbandoni addirittura la competizione. Un’eliminazione che, senza ombra di dubbio, avrebbe del clamoroso.

Pellegrini e compagni dopo 7 giornate hanno collezionato soltanto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e rischiano di subire il sorpasso di alcune squadre che al momento sono alle loro spalle, tra cui il Fenerbahçe dell’ex Mourinho (sotto per differenza reti). La Roma resta in ogni caso padrona del proprio destino: dovesse battere l’Eintracht Francoforte all’Olimpico sarebbe certa di restare tra le prime 24. Con un pareggio oppure una sconfitta bisognerà attendere i risultati delle altre e sperare di non scivolare dal 25esimo posto in giù. Ranieri dovrà tenere conto pure della differenza reti: momentaneamente la Roma ha i numeri migliori da questo punto di vista (+2) rispetto alle altre che, come i capitolini, stazionano a quota 9 punti.

In Europa League meglio l’Eintracht

Servirà tuttavia un approccio diverso da quello visto nella sfida con l’AZ Alkmaar, che giovedì scorso ha avuto la meglio 1-0, infliggendo alla Roma l’ennesima sconfitta in trasferta.

I giallorossi hanno infanto il tabù soltanto domenica a Udine, ribaltando i friulani con Pellegrini e Dovbyk (1-2) e conquistando la seconda vittoria di fila in campionato, che gli ha permesso di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa. Solo un pareggio invece per i tedeschi in Bundesliga (2-2 con l’Hoffenheim), che ha interrotto una striscia di tre vittorie di fila. L’Eintracht qualche giorno prima si era imposto 2-0 sul Ferencvaros, centrando il quinto successo nella manifestazione: solo la Lazio capolista ha totalizzato più punti delle Adler, alle quali basterebbe non perdere all’Olimpico per chiudere tra le prime otto. Terzi nel massimo campionato tedesco, gli uomini di Dino Toppmoller finora hanno brillato sul proscenio internazionale: la cessione del loro miglior giocatore, l’egiziano Marmoush – finito al Manchester City – è stata, tuttavia, un durissimo colpo.

Come vedere Roma-Eintracht Francoforte in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Eintracht Francoforte è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Roma in Europa League non ha mai perso davanti al proprio pubblico e, più in generale, non lo fa dal k.o. con l’Atalanta in campionato dello scorso 2 dicembre. L’Olimpico molto probabilmente sarà di nuovo un fattore in una gara in cui i tedeschi, nonostante la qualificazione sia già quasi in ghiaccio, non giocheranno per il pareggio. Roma leggermente favorita in un match da almeno un gol per parte e più di 2 complessivi.

Le probabili formazioni di Roma-Eintracht Francoforte

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1