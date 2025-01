Pronostico Juventus-Benfica: la rivincita è servita

Juventus-Benfica è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ultima giornata di fuoco. Perché la Juventus ha bisogno di una vittoria, intanto, per cercare un miglior piazzamento nel girone unico di Champions League, per evitare, ovviamente, di beccare ai playoff una tra Real Madrid e Manchester City. Sì, perché se la prima fase della massima competizione europea fosse finita una settimana fa, staremmo qui a parlare di uno spareggio proibitivo per gli uomini di Thiago Motta.

La partita, comunque, non è delle più semplici. Il Benfica dell’ex Di Maria – nonostante due sconfitte nelle ultime due uscite tra campionato e coppa – rimane un avversario ostico che, inoltre, ha un’incredibile serie aperta proprio contro i bianconeri: nelle ultime cinque uscite, i portoghesi, hanno vinto 4 volte e hanno perso una, ai rigori, in un’amichevole estiva. Già due anni fa, il Benfica, era riuscito ad avere la meglio sia in casa che fuori, mettendo fine alla campagna europea della Vecchia Signora. Insomma, ci sono buonissimi motivi affinché, Motta, riesca a prendersi una rivincita.

Anche per mettersi alle spalle la prima sconfitta stagionale in campionato arrivata sabato scorso sul campo del Napoli. L’ennesima rimonta subita da una squadra che mentalmente dimostra di non essere proprio così pronta a dire la propria né in campionato e nemmeno in coppa. Ma questa Juve, almeno contro questo Benfica, può davvero avere la meglio.

Come vedere Juventus-Benfica in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Benfica è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e 2.25 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara che alla fine dovrebbe anche riuscire a regalare almeno una rete per squadra – in questo momento la difesa della Juventus è tutt’altro che granitica – la squadra di Thiago Motta dovrebbe comunque riuscire a prendersi i tre punti pesantissimi che sono in palio contro un Benfica in crisi e che sta pagando a caro prezzo anche la legnata in rimonta subita contro il Barcellona.