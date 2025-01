Pronostico Inter-Monaco: cosa serve per gli ottavi di Champions

Inter-Monaco è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante sette giorni fa sia arrivata la vittoria numero cinque in Champions League, ottenuta ai danni dello Sparta Praga – piegato grazie ad una rete del redivivo Lautaro Martinez – l’Inter non ha ancora la certezza matematica di chiudere tra le prime 8 della maxiclassifica e di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. I nerazzurri, momentaneamente quarti a pari punti con l’Arsenal (16), dovranno fare un piccolo sforzo per poter raggiungere uno degli obiettivi che si erano prefissati ad inizio stagione.

Basterà un punto nell’ultima giornata contro il Monaco per evitare brutte sorprese e non essere costretti a giocare due partite in più prima degli ottavi. I monegaschi non possono essere sottovalutati, visto che di punto ne hanno solo tre in meno e sono in piena corsa per la qualificazione diretta, ma dando un’occhiata al percorso in Champions dei campioni d’Italia viene difficile immaginare un passo falso di Lautaro e compagni, peraltro a San Siro. L’Inter, oltre ad essere la squadra che ha subito meno gol nella fase campionato (a malapena uno), non ha mai perso davanti al proprio pubblico, incassando l’unica sconfitta nella trasferta di Leverkusen. Tutto ciò nonostante in attacco gli uomini di Simone Inzaghi non abbiano brillato: nessuno infatti ha segnato meno gol (8) tra le attuali prime dieci.

Due successi di fila per il Monaco

In campionato, invece, è un’altra storia. Quattro le reti che l’Inter ha rifilato domenica scorsa al Lecce, restando così – 3 dal Napoli capolista (che ha giocato una partita in più) ed impedendo la fuga agli azzurri.

Nel weekend ha gioito anche il Monaco, rivitalizzato dalla vittoria strappata mercoledì scorso in coppa contro l’Aston Villa e decisa da una rete dell’ex Torino Singo (1-0). Il club del Principato sabato si è imposto 3-2 sul Rennes mettendo così fine ad un digiuno di successi che in Ligue 1 durava da inizio dicembre e che gli ha permesso di conservare il terzo posto, scongiurando un possibile sorpasso del Lille.

Il tecnico biancorosso Adi Hutter anche a Milano non potrà contare su diversi giocatori, in particolar modo per quanto riguarda il reparto avanzato: out Ilenikhena e Balogun ma non ci sarà neppure il nuovo acquisto Biereth, che ha già giocato la Champions con lo Sturm Graz (utilizzabile solo dalla fase ad eliminazione diretta). Si è fatto male anche Singo: ne avrà per almeno un mese. Inzaghi è senza Calhanoglu e Acerbi: in difesa potrebbe rivedersi Bisseck mentre a centrocampo Frattesi farà molto probabilmente rifiatare Barella.

Come vedere Inter-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

L’Inter si è aggiudicata entrambi i precedenti casalinghi nelle coppe europee con il Monaco, anche se molto datati (l’ultimo risale agli anni ’90 nell’allora Coppa Uefa). Sebbene la qualificazione diretta agli ottavi sia praticamente in cassaforte, i nerazzurri dovrebbero far valere la loro superiorità, facendo registrare il 13esimo risultato positivo davanti al proprio pubblico in Champions League. Stavolta, tuttavia, potrebbe non arrivare il “solito” clean sheet: gli ospiti, avendo tassativamente bisogno della vittoria per cercare di chiudere tra le prime otto, se la giocheranno a viso aperto e non è da escludere che riescano a realizzare almeno una rete contro un’Inter forse più concentrata sul campionato.

Le probabili formazioni di Inter-Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Embolo.

Il Monaco riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1