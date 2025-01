Pronostico Sporting CP-Bologna: le motivazioni fanno la differenza

Sporting CP-Bologna è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria con il Borussia Dortmund, seppur dalla portata storica – per l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano è stato “come vincere una semifinale” – non è servita a fare rimanere in corsa il Bologna per la qualificazione agli spareggi di accesso agli ottavi. Il successo in rimonta sui tedeschi (Dallinga ed Iling Jr. nel giro di 2 minuti hanno ribaltato i gialloneri) ha sì smosso la classifica ma sperare di rientrare in corsa dopo aver collezionato a malapena 2 punti nelle prime sei giornate era francamente utopia.

Il Bologna ha pagato l’inesperienza – non giocava in Europa da oltre vent’anni – e soprattutto una scarsa vena offensiva: con 3 gol segnati in 7 giornate l’attacco felsineo è finora il peggiore della manifestazione continentale insieme a quello dello Young Boys. Tanto rammarico, insomma, ma pure la consapevolezza di aver tenuto testa ad ogni avversario incontrato sulla propria strada (compreso il Liverpool). La nuova Champions, inoltre, prevede premi sempre più ricchi in caso di vittoria, motivo per cui il Bologna cercherà di fare bene anche in una partita sulla carta sostanziamente inutile contro lo Sporting CP. I lusitani, a differenza dei rossoblù, possono ancora qualificarsi ma per chiudere tra le prime 24 hanno bisogno dei tre punti nell’ultima giornata. In caso di pareggio, infatti, rischierebbero di essere scavalcati da Manchester City e Dinamo Zagabria, a -2 nella maxiclassifica. Tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte per i biancoverdi, che una settimana fa si sono arresi 2-1 al Lipsia: inutile, in Germania, l’ennesimo gol del loro fromboliere Gyokeres.

Ampie rotazioni tra i rossoblù

Lo Sporting, dopo aver salutato l’ex tecnico Amorim a novembre, ha un po’ rallentato. La cura di Rui Borges, però, sembra funzionare. E grazie alle 2 vittorie di fila contro Rio Ave e Nacional ha mantenuto la vetta nel campionato portoghese (Benfica e Porto sono a -6).

Il dispendio di energie in coppa invece ha influito sulla prestazione del Bologna contro l’Empoli: sabato scorso la squadra di Italiano non è andata al di là di un pari (1-1) in Toscana, impattando per la terza volta nelle ultime quattro giornate di campionato e frenando la sua ricorsa verso la zona Europa (al momento è ottavo). Il tecnico del Bologna a Lisbona sarà senza lo squalificato Freuler e l’infortunato Orsolini ma la sensazione è che saranno diversi i cambi rispetto al match con l’Empoli. Nello Sporting sono out Gonçalves, Santos e Reis.

Come vedere Sporting CP-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sporting CP e Bologna è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “José Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dello Sporting CP è quotata a 1.42 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Come contro il Dortmund il Bologna non stenderà di certo il tappeto rosso allo Sporting CP ma alla lunga le maggiori motivazioni dei portoghesi potrebbero fare la differenza. Entrambe andranno probabilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Bologna

SPORTING CP (4-4-2): Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Araujo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Gyökeres.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumí, Beukema, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Ferguson, Odgaard; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1