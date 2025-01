Lacrime in diretta dopo la finale: Sinner emozionante

Lacrime in diretta dopo la finale: le immagini di Sinner, emozionanti, hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Ecco il video bellissimo

Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere il numero uno al mondo, indiscusso. La vittoria dell’Australian Open, il secondo consecutivo, il terzo Slam della sua carriera, ha messo nuovamente in risalto le qualità del tennista azzurro.

Che, in campo, sembra essere un uomo bionico, uno di quelli che nessuno riuscirà mai a scalfire, mentre fuori dal campo, o per meglio dire fuori dal match, si dimostra, ancora una volta anche in questo caso, un uomo sensibile, un ragazzo d’oro, praticamente il figlio perfetto che tutti i genitori di questo mondo vorrebbero avere. Quello che ha fatto con Zverev, suo sparring partner quasi nell’ultimo atto dello Slam australiano, è stato qualcosa che ha toccato tutti. E il video che potete vedere sotto è davvero emozionante.

Lacrime di Zverev: il gesto di Sinner

Alla fine del match, Zverev, nelle parole dette quando era ancora dentro lo stadio di Melbourne, ha esaltato lo strapotere di Jannik, mettendo in evidenza un fatto che al momento è davvero sotto gli occhi di tutti: Sinner è ingiocabile, al momento, è un atleta che non ha nessuna possibilità di perdere una partita. Poi, il tedesco, numero 2 del tabellone e della classifica Atp, ovviamente, si è lasciato andare ad un pianto quasi inconsolabile. Ha dato tutto quello che aveva, forse qualcosa in più, ma tutto questo non è bastato per riuscire ad avere la meglio del tennista azzurro.

E le lacrime di Zverev hanno toccato profondamente Sinner, che ha deciso di andare a consolarlo, standogli vicino in un momento particolare per il tedesco. Una bella dimostrazione di umanità (se mai, ancora, ce ne fosse bisogno di una) a controprova del fatto che tutto quello che Jannik sta subendo in questo momento e che ha subito nel corso dei mesi scorsi è qualcosa che non merita. La questione Clostebol deve essere per forza di cose messa in disparte, Sinner non ha in nessun modo avuto un vantaggio da quello che è successo. Insomma, è il numero uno assoluto dentro e fuori dal campo.