Pronostico Dinamo Zagabria-Milan: i precedenti sono una “sentenza”

Nell’ultima giornata della fase a girone unico della “nuova” Champions League il Milan si reca a Zagabria con la consapevolezza di chiudere aritmeticamente tra le prime 8 della maxiclassifica in caso di vittoria contro la Dinamo. Un obiettivo che, francamente, sembrava difficile da raggiungere dopo i primi due turni, in cui i rossoneri erano stati battuti da Liverpool e Bayer Leverkusen.

Da allora, invece, il Diavolo in coppa ha messo il turbo, vincendo tutte le partite sulla carta alla sua portata ma compiendo anche una vera e propria impresa, come lo storico successo ottenuto al “Bernabeu” contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti a novembre. Una settimana fa il Milan ha portato a casa la quinta vittoria di fila nella coppa dalle grandi orecchie, piegando 1-0 il Girona grazie ad una rete di Leao e salendo al sesto posto, a pari punti (15) con l’Atletico Madrid. Posizione che i rossoneri manterrebbero se dovessero avere la meglio sulla squadra allenata da Fabio Cannavaro, altrimenti bisognerà attendere i risultati delle altre per scoprire se staccheranno direttamente il pass per gli ottavi oppure se dovranno disputare gli spareggi. Gli uomini di Sergio Conceiçao, nel frattempo, sono ripartiti immediatamente in campionato con il rocambolesco successo sul Parma, gara in cui è successo di tutto: con 2 gol segnati nei minuti di recupero (Reijnders e Chukwueze) i rossoneri pur con enorme fatica hanno ribaltato i ducali (3-2), conquistando tre punti pesanti in ottica quarto posto, ora distante cinque lunghezze (la Lazio quarta ha una gara in più).

La Dinamo Zagabria non è ancora fuori dai giochi

Non è ancora detta l’ultima per la Dinamo Zagabria, che ha qualche residua speranza – parliamo del 15% di possibilità – di rientrare tra le prime 24 ed accedere agli spareggi.

I croati di punti ne hanno 8, gli stessi del Manchester City per intenderci, ma anche in caso di vittoria contro il Milan non sarebbero certi di qualificarsi, dal momento che un ipotetico pareggio tra Stoccarda e PSG per loro sarebbe fatale. Cannavaro, in carica da inizio gennaio, paga una differenza reti pessima (-9) che in caso di arrivo a pari punti gli taglierebbe le gambe. Anche la Dinamo, tuttavia, è reduce da una vittoria in campionato – 3-1 contro l’Istra – fondamentale per tenere il passo della capolista Rijeka.

In Croazia Conceiçao dovrà fare i conti con qualche problema in difesa. Sull’out destro dovrebbe giocare uno tra Terracciano e Bartesaghi, viste le assenze di Emerson Royal (infortunato) e Calabria (squalificato).

Il pronostico

Tradizione favorevole, per il Milan, contro i croati: i rossoneri hanno sempre vinto nei 6 precedenti, segnando almeno 3 gol nelle sfide giocate al Maksimir. Ci sono buone possibilità che il trend continui in una gara che dovrebbe riservare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3