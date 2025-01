I pronostici di martedì 28 gennaio: League One e League Two

I pronostici di martedì 28 gennaio: in attesa dell’ultima giornata del girone unico di Champions League vanno in campo League One e Two.

Martedì insolitamente povero di partite perché per garantire la contemporaneità nell’ultima giornata del girone unico di Champions League tutte le gare verranno disputate al mercoledì. A salvare il palinsesto ci pensano i turni infrasettimanali di League One e League Two con ben ventitré partite in programma.

Nel primo di questi due tornei i riflettori sono puntati sulla capolista Birmingham, che nella trasferta di Huddersfield cercherà di conservare il vantaggio, al momento di soli due punti, sull’altra squadra che è in piena corsa per la promozione diretta in Championship, il Wycombe (al piano superiore veranno promosse senza passare dai playoff solo le prime due).

Sfrutteranno verosimilmente il fattore campo Charlton e Rotherham: gli Addicks hanno buone possibilità di fare bottino pieno contro un avversario che fatica fuori casa, il Bristol Rovers, stesso discorso per i Millers che oltre a brillare tra le mura amiche stanno pure trovando con una certa regolarità la via del gol: il Cambridge è avvisato.

I pronostici sulle altre partite

In League Two dopo due sconfitte di fila è tanta la voglia di riscatto da parte del Salford, in piena lotta per un posto nei playoff. Il club del sobborgo di Manchester può voltare pagina nella sfida con il Newport, reduce da cinque k.o. di fila: attesi almeno tre gol complessivi.

i preannunciano movimentate, infine, le sfide tra Notts County e Carlisle e tra Fleetwood e Walsall, entrambe da attenzionare per chi va a caccia di gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milton vincente in Milton-Harrogate, League Two, ore 20:45

Vincenti

Charlton (in Charlton-Bristol Rovers, League One , ore 20:45)

(in Charlton-Bristol Rovers, League One ore 20:45) Rotherham (in Rotherham-Cambridge, League One , ore 20:45)

(in Rotherham-Cambridge, League One ore 20:45) Salford (in Salford-Newport, League Two, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salford-Newport , League Two, ore 20:45

League Two, ore 20:45 Notts County-Carlisle , League Two, ore 20:45

League Two, ore 20:45 Milton-Harrogate, League Two, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Wycombe-Barnsley , League One, ore 20:45

League One, ore 20:45 Peterborough United-Wigan , League One, ore 20:45

League One, ore 20:45 Fleetwood-Walsall, League One, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 23.70 GOLDBET ; 23.28 SNAI; 23.70 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Crewe Alexandra-Wimbledon, League Two, ore 20:45