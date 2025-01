Pronostico Psg-Reims: decima di fila e giochi chiusi

Psg-Reims è una partita valida per la diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria contro il Manchester City in Champions League, in rimonta, ha messo in evidenza una cosa: il Psg dei giovani, quello del nuovo progetto di Luis Enrique, ha le carte in regola per arrivare magari non in fondo, ma molto avanti nella manifestazione. Una vera e propria prova di forza, sia fisica che mentale, che adesso deve comunque continuare, in campionato.

Sono nove le vittorie di fila della squadra parigina. Dodici i risultati utili. Quindi è evidente che il momento è di quelli importanti e c’è la netta sensazione (come detto anche e soprattutto dopo la gara contro il City) che tutto questo possa davvero continuare nel tempo. Sicuramente questo continuerà in questo fine settimana, perché contro il Reims non ci possono essere davvero dubbi su come andrà la partita. Sulle ali dell’entusiasmo, che è davvero tanto, i parigini si prenderanno i tre punti e chiuderanno quasi del tutto il discorso scudetto. Anche perché quelle dietro continuano a rallentare. Il Marsiglia, ad esempio, la scorsa settimana, non è andato oltre il pareggio.

Come vedere Psg-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Reims, in programma sabato 25 gennaio alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.23 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nessuna difficoltà per il Psg: vittoria facile contro il Reims – in un match da almeno tre reti complessive – e tre punti in cassaforte.

Le probabili formazioni di Psg-Reims

PSG (4-3-3): Donnarumma; Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Mayulu, Fabian Ruiz; Asensio, Goncalo Ramos, Lee.

REIMS (4-3-3): Diouf; Aurelio Buta, Okumu, Kipre, Sangui; Munetsi, Atangana Edoa, Teuma; Ito, Diakhon, Nakamura.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0