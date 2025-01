Pronostico Manchester City-Chelsea: suonano la nona sinfonia

Manchester City-Chelsea è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quasi sicuramente, vincendo all’ultima giornata in Champions League, il Manchester City di Pep Guardiola riuscirà ad approdare ai playoff per raggiungere gli ottavi. Gioca in casa, un match sulla carta alla portata. E quindi il pensiero è un po’ meno cupo rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare.

I Citizens, comunque, sono una formazione che può vincere contro chiunque e che, è evidente, in questo momento può perdere contro chiunque. Così come il Chelsea di Enzo Maresca, che alterna delle prestazioni importanti e delle altre che hanno poco a che vedere con il calcio giocato. Insomma, i Blues potrebbero dare di più e questa giostra nei risultati visti nel corso delle ultime settimane hanno portato, inoltre, ad un allontanamento dalla zona di classifica che davvero è importante.

Il City, dal proprio canto, ha un solo obiettivo ormai: riuscire a prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, clamorosamente, i campioni d’Inghilterra in carica sarebbero anche fuori, ma nella serata di sabato hanno l’occasione per potersi riprendere il quarto posto, quello che varrebbe appunto una qualificazione. Le due formazioni in classifica sono distanti due punti – a favore del Chelsea – ma è evidente che sabato potrebbe essere ribaltato tutto. Siamo sicuri, oggettivamente, che possa succedere.

La squadra di Guardiola è pronta a suonare la nona sinfonia: negli ultimi dieci incroci, infatti, per otto volte ha vinto il City e le altre due volte sono arrivati dei pareggi. Crediamo che Guardiola sabato sera esulterà.

Come vedere Manchester City-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Chelsea è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e a 2.00 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno una rete per squadra. E siccome il City, nonostante tutto, rimane favorito, è evidente che possa regalare, inoltre, almeno tre reti complessive. I tre punti ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill, Cucurella; Dewsbury-Hall, Caicedo; Neto, Palmer, Sancho; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1