Pronostici Premier League 25 gennaio: c’è un match che promette spettacolo

Premier League, due gare alla portata per Liverpool e Arsenal ma la sfida più interessante è quella tra le sorprese Bournemouth e Nottingham Forest.

Nell’ultimo turno di Premier League si è di nuovo ampliato il divario tra il Liverpool capolista e l’Arsenal, unica contender credibile per il Reds di Arne Slot. I Gunners sono stati fermati all’Emirates Stadium dal loro ex allenatore, Unai Emery, non andando oltre un pareggio con l’Aston Villa. Il Liverpool invece ha riassaporato il dolce sapore dei tre punti espugnando un campo ostico come il Community Stadium, la casa del Brentford, grazie ad una doppietta di Darwin Nunez nel recupero (uno dei 2 gol propiziato dall’ex juventino Chiesa).

La classifica adesso vede i Reds a +6 sui londinesi, raggiunti nel frattempo dal sorprendente Forest a quota 44 punti. Bisogna sempre considerare, tuttavia, che Salah e compagni devono ancora recuperare il derby con l’Everton, ragion per cui il gap con l’Arsenal potrebbe aumentare quando si recupererà la stracittadina (che è in programma il 12 febbraio).

I Reds, intanto, cercheranno di rispettare il pronostico nell’incontro con una delle tre neopromosse, l’Ipswich Town: sulla carta una partita senza storia quella di Anfield Road, con i Tractor Boys che si presentano con i 6 gol sul groppone subiti domenica scorsa contro il Manchester City (0-6). Anche il Liverpool, reduce dal successo in Champions League con il Lille (2-1), potrebbe approfittare della difesa tutt’altro che ermetica degli uomini di Kieran McKenna e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a vincere con più di due gol di scarto.

Turno favorevole anche per l’Arsenal, di scena al Molineux contro un’altra squadra che sta lottando per non retrocedere: il Wolverhampton. L’impegno europeo dei Gunners potrebbe influire sull’esito della sfida ma i nero-oro sembrano essersi già arenati dopo la ventata di freschezza portata dal nuovo allenatore, Vitor Pereira, rimediando tre sconfitte di fila nelle quali hanno incassato 9 gol complessivi (mai meno di tre a gara).

Le previsioni sulle altre partite

Il match più interessante ed incerto è probabilmente quello del Vitality Stadium tra le due grandi sorprese di questo campionato: Bournemouth e Nottingham Forest.

La squadra di Andoni Iraola ha appena travolto il Newcastle a domicilio (1-4), rimanendo a 3 punti dal quarto posto, mentre i Garibaldi Reds grazie al successo per 3-2 sul Southampton hanno raggiunto al terzo l’Arsenal. Per entrambe finora è una stagione da sogno: grande equilibrio ed almeno un gol per parte.

Non dovrebbero mancare le emozioni neppure in Brighton-Everton: i Seagulls vengono da due successi, l’ultimo ad Old Trafford contro il Manchester United, ma dovranno fare attenzione ai Toffees, subito rinvigoriti dal cambio in panchina (Moyes ha preso il posto di Dyche). Cerca riscatto, infine, il Newcastle dopo la batosta interna con il Bournemouth: l’occasione per ripartire gliela offre il disastroso Southampton, “ultimissimo” in classifica ma sempre in gol nelle ultime tre partite.

Premier League: possibili vincenti

Newcastle (in Southampton-Newcastle)

Arsenal (in Wolverhampton-Arsenal)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-Ipswich Town

Bournemouth-Nottingham Forest

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brighton-Everton

Southampton-Newcastle

