Pronostico Liverpool-Lille: l’ultima sconfitta risale a settembre

Liverpool-Lille è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È ancora immacolato il ruolino del Liverpool in Champions League. Dopo sei giornate i Reds sono a punteggio pieno (6 vittorie su 6), unica squadra a riuscirci. Eppure la qualificazione diretta agli ottavi di finale non è matematica. Potrebbe diventarlo dopo la sfida con il Lille, visto che agli uomini di Arne Slot basterà non perdere con i francesi ad Anfield Road per essere certa di bypassare gli spareggi. Il Liverpool, infatti, guarda tutti dall’alto verso il basso (18 punti, tre di vantaggio sul Barcellona secondo).

I numeri non fanno altro che dimostrare l’onnipotenza di Salah e compagni, che finora hanno segnato ben 13 gol subendone soltanto uno. E gli avversari erano di tutto rispetto: tra le squadre battute dai Reds anche Real Madrid, Bayer Leverkusen e Milan.

Anche in Premier di rivali capaci di contrastare il loro dominio non sembrano essercene. In patria il Liverpool ha 6 punti di vantaggio sull’Arsenal, che però ha giocato una gara in più. Sabato, dopo due pareggi consecutivi, la capolista è tornata a vincere, realizzando due gol nei minuti di recupero in casa del Brentford.

Per quanto riguarda il Lille, invece, i Dogues avranno l’opportunità di recarsi ad Anfield senza nulla da perdere. Insieme a Brest sono una delle grandi sorprese di questa Champions League e a due turni dalla fine di punti ne hanno 13 (gli stessi dell’Inter e più di squadre decisamente più attrezzate come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City). Sarà comunque difficile restare tra le prime otto (tra una settimana affronteranno il Feyenoord), anche se la striscia positiva del Lille è diventata lunghissima: gli uomini di Bruno Genesio non perdono addirittura da settembre e nell’ultimo weekend, grazie al successo per 2-1 sul Nizza, hanno scavalcato il Monaco al terzo posto. A Liverpool, in ogni caso, l’esperto tecnico transalpino dovrò fare a meno di diversi elementi, da Bentaleb a Mbappé, passando per Fernandez e Umtiti. In dubbio pure Zhegrova.

Il pronostico

Anfield Road dovrebbe essere il “capolinea” della lunga striscia positiva del Lille. Difficile ipotizzare un risultato positivo dei Dogues in casa della schiacciasassi di Slot, favoritissima anche in caso di turnover. Non è da escludere che i Reds riescano a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Liverpool-Lille

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Endo, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch; Salah, Elliott, Chiesa; Luis Diaz.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Ribeiro, Ismaily; André, Bouaddi; Bakker, Cabella, Sahraoui; David.

Il Liverpool riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0