Pronostico Benfica-Barcellona: è successo una sola volta nei precedenti

Benfica-Barcellona è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con una vittoria sul campo del Benfica, ma potrebbe bastare anche un pareggio visto che il Barcellona al momento è secondo, alle spalle del Liverpool, nella classifica generale della Champions League, gli uomini di Flick sarebbero certo di superare questa prima fase senza dover passare, dopo dai playoff. E sarebbe un risultato importantissimo dentro un calendario congestionato dai molteplici impegni.

Certo, mica semplice contro il Benfica del grande ex Angel Di Maria. Una squadra in forma, quella lusitana, che di punti in classifica ne ha dieci e che sogna, appunto, di chiudere anch’essa tra le prime otto. Non sappiamo se ci riusciranno, di certo martedì sera questa squadra cercherà di vendere carissima la pelle. E cercherà di mettere in difficoltà una squadra che dietro non è che abbia fatto benissimo nel corso delle ultime settimane. Mentre davanti, i catalani, rimangono davvero devastanti e lo hanno fatto vedere, soprattutto, nel match contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa.

Detto questo, e andando ad analizzare quelli che sono stati i precedenti tra queste due squadre, viene fuori un dato particolare, uno di quelli anche inaspettato. Benfica e Barcellona nel corso della loro storia si sono affrontate otto volte. E il bilancio pende, anche se di poco, verso la squadra spagnola. Ma non è questo il dato che balza all’occhio: negli otto confronti citati prima, solamente in un’occasione questa sfida ha visto entrambe andare a segno. Ovviamente strano, visto che tutte e due sono club votati per tradizione all’attacco che, però, si annulla quando si incrociano. Crediamo invece che, questa volta, possa finire appunto in maniera diversa.

Come vedere Benfica-Barcellona in diretta tv e in streaming

Benfica-Barcellona è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra, per ribaltare quanto successo nel corso degli ultimi incroci. E poi vittoria esterna del Barcellona che chiuderà definitivamente e con un turno d’anticipo il discorso relativo alla qualificazione al prossimo turno.

Le probabili formazioni di Benfica-Barcellona

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Tomas Araujo, Otamendi, Alvaro Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoğlu.

BARCELLONA (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casadó; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2