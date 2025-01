Pronostico Club Brugge-Juventus: statistica da non credere

Club Brugge-Juventus è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo un avvio di stagione esaltante anche in Champions League, la Juventus in corso d’opera, nel momento di massima flessione – anche per via di alcuni infortuni – ha perso per strada dei punti importanti che, rischiano, di estrometterla dalle prime otto.

E sappiamo benissimo quanto è importante riuscire a chiudere in quelle posizioni: vorrebbe dire andare immediatamente avanti senza passare per i playoff che toglierebbero altre energie sia fisiche che mentali. Le possibilità ci sono, ovviamente, ma deve per forza di cose arrivare una vittoria contro il Club Brugge, una squadra tosta, soprattutto in casa, ma che concede tanto. Molto oseremmo dire.

Sì, ci sono dei numeri incredibili che riguardano la formazione padrona di casa. Nella maggior parte degli impegni in questa stagione, una statistica che supera di molto il 50% delle partite totali, le partite del Club Brugge sono finite con almeno tre reti complessive. Sì, segnano tanto ma concedono altrettanto. Ed è proprio in quelle falle difensive che i bianconeri di Motta, che stanno bene dopo i 4 punti in 2 partite contro Atalanta e Milan, si potrebbero inserire. Sfruttando quelle qualità tecniche che, davanti, sono sotto gli occhi di tutti. E tra i convocati c’è anche Yildiz: il turco, uscito anzitempo contro il Milan per un fastidio all’adduttore, è disponibile. Magari non sarà in campo dal primo minuto, perché averlo per Motta significa tanto. Ci sono invece delle possibilità di vedere dall’inizio Vlahovic: alla Juventus un centravanti mancava e lo abbiamo visto nelle scorse uscite, soprattutto quando serviva tenere il pallone. Il serbo sarà carico dopo aver smaltito il problema fisico e vorrà tornare alla rete.

Come vedere Club Brugge-Juventus in diretta tv e in streaming

Club Brugge-Juventus è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Oggettivamente la Juventus è più forte del Club Brugge e dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Una gara da almeno tre reti complessive, come detto prima. I padroni di casa sono abituati a questo tipo di risultati.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Juventus

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jasari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2