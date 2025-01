Pronostico Monaco-Aston Villa, la difesa traballa: occasione d’oro

Monaco-Aston Villa è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da dicembre in poi il Monaco, una delle principali sorprese di questa fase campionato di Champions League – almeno per quanto riguarda la prima parte – ha perso progressivamente quota. Nell’ultimo mese i monegaschi hanno battuto soltanto una squadra modesta (Union Saint-Jean) in Coppa di Francia e faticano a risollevarsi in Ligue 1, dove nell’ultimo fine settimana si sono arresi 2-1 al Montpellier, sconfitta che ha favorito il sorpasso del Lille al terzo posto.

Il rischio, per gli uomini di Adi Hutter, è quello di scivolare ulteriormente finendo fuori dalle prime quattro: si tratta di un’ipotesi tutt’altro che remota, dal momento che alle loro spalle anche Nizza e Lione sono a portata di sorpasso. Il sogno di lottare per il titolo, ovviamente, è già svanito: il PSG, che lo scorso 5 gennaio l’ha spuntata pure nel match che assegnava la Supercoppa francese, è volato a +15.

Occasione Villa

Ed in Champions? Prima dello stop le cose non andavano per il meglio neppure in campo internazionale. Per il Monaco, dopo un inizio nettamente al di sopra delle aspettative, a dicembre erano arrivate le prime due sconfitte, contro Benfica (2-3) e Arsenal (3-0). I 10 punti conquistati finora, tuttavia, consentono al club del Principato di restare in corsa, non solo per gli spareggi, ma anche per la qualificazione diretta agli ottavi.

Molto dipenderà dall’esito del match con l’Aston Villa, che invece è al momento quinto a quota 13. Se in Premier League la squadra di Unai Emery continua a viaggiare tra alti e bassi, in Champions ha stupito tutti grazie alla grande solidità difensiva (quattro clean sheet nelle sei gare disputate). I Villans hanno incassato solo una sconfitta – paradossalmente contro la squadra più alla portata, il Club Brugge – ed in caso di vittoria contro il Monaco potrebbero strappare direttamente il pass per gli ottavi con un turno di anticipo.

Sabato scorso, nel frattempo, hanno fatto registrare il quinto risultato utile consecutivo, evitando la sconfitta all’Emirates Stadium contro l’Arsenal (2-2). Emery, così come Hutter, dovrà fare i conti con assenze pesanti in coppa: non ci saranno Barkley, Onana, Diego Carlos e Pau Torres; nel Monaco invece non sono a disposizione Balogun, Ilenikhena, Michael ed il nuovo acquisto Biereth.

Come vedere Monaco-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Monaco-Aston Villa è in programma martedì alle 18:45 allo stadio “Louis II” di Fontvieille, nel Principato di Monaco. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Aston Villa potrebbe approfittare del momento no del Monaco per portare via punti pesanti dal Principato. Entrambe andranno verosimilmente a segno: i Villans ci stanno riuscendo con costanza nelle ultime uscite, i biancorossi invece non riescono a tenere la porta inviolata da ben sei match.

Le probabili formazioni di Monaco-Aston Villa

MONACO (4-5-1): Majecki; Caio Henrique, Salisu, Kehrer, Vanderson; Camara, Magassa, Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

ASTON VILLA (4-5-1): Martinez; Digne, Mings, Konsa, Cash; Kamara, Ramsey, Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins.

Monaco-Aston Villa: chi vince? Monaco

Pareggio

Aston Villa View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2