Pronostico Bologna-Borussia Dortmund: il dato sui gol è allarmante

Bologna-Borussia Dortmund è una partita valida per la settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’inesperienza, in una manifestazione come questa, può rivelarsi determinante ed il Bologna, nonostante non abbia sfigurato contro nessun avversario nelle prime sei giornate, si ritrova al quartultimo posto e con speranze ormai irrisorie di rientrare quantomeno tra le prime 24 e qualificarsi agli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Con soli 2 punti la squadra di Vincenzo Italiano potrebbe non riuscirci nemmeno vincendo entrambi gli ultimi due incontri, peraltro tutt’altro che abbordabili contro Borussia Dormtund e Sporting CP.

I felsinei si erano congedati dalla coppa dalle grandi orecchie con un pareggio a reti bianche contro il Benfica. Oltre al digiuno di vittorie, il Bologna in coppa sta pagando la scarsa vena offensiva. Nessuno, infatti, ha segnato meno dei rossoblù, che in sei match disputati hanno gonfiato la rete avversaria solamente in un’occasione. La gara con il Borussia, finalista della scorsa edizione, sarà comunque un esame importante per Orsolini e compagni, in netta ripresa invece in campionato. Il Bologna è cresciuto tanto nell’ultimo mese dal punto di vista delle prestazioni e grazie al successo con il Monza di sabato scorso (3-1) ha raggiunto al sesto posto la Fiorentina, assestandosi in zona Europa League. Al contrario, i tedeschi stanno vivendo un momento difficilissimo e le tre sconfitte di fila in Bundesliga – il Borussia Dortmund ha sempre perso nel 2025 – hanno reso ancora più precaria la posizione del tecnico Nuri Sahin, a rischio esonero. Decisamente meglio in Champions i gialloneri: malgrado il rocambolesco k.o. con il Barcellona nell’ultima giornata (2-3), sono noni ad un solo punto da quell’ottavo posto che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi.

Italiano potrebbe proseguire con le rotazioni, dovendo fare a meno del solo Aebischer. Dall’altro lato, Sahin è senza Bensebaini (squalificato) e Sule (Infortunato). Adeyemi sta meglio e partirà dalla panchina.

Come vedere Bologna-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bologna sta meglio rispetto allo scorso autunno e potrebbe dar vita ad un match divertente con il Borussia Dortmund. Nonostante sia con un piede e mezzo fuori dalla competizione la squadra di Italiano ha buone possibilità di evitare la sconfitta contro un avversario in difficoltà in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Borussia Dortmund

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Casale, Beukema, Holm; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Emre Can, Ryerson; Duranville, Nmecha, Sabitzer; Gittens, Reyna, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2