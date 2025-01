Pronostico Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, è scatenato: 7 gol in 4 partite

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo una chilometrica striscia di vittorie che andava avanti, tra tutte le competizioni, dallo scorso ottobre, si è fermata la corsa dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. Ad arrestarla ci ha pensato l’insospettabile Leganes, un club neopromosso, che sabato scorso ha piegato 1-0 i Colchoneros grazie ad un gol dell’ex difensore della Fiorentina Nastasic (Griezmann ha pure sbagliato un rigore). Sconfitta che ha fatto male soprattutto perché ha “provocato” il sorpasso in vetta da parte del Real Madrid, ora a +2 sugli storici rivali.

L’Atletico cercherà dunque di voltare immediatamente pagina in una delle sfide più interessanti della settima giornata della fase a girone unico di Champions League contro i campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen.

Nella coppa dalle grandi orecchie i madrileni fanno parte di un gruppone che comprende anche Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Milan (12 punti), squadre ancora in corsa per chiudere tra le prime otto e strappare un pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’ultima uscita dei Colchoneros in Champions League era stata a dicembre, quando Griezmann e compagni si erano imposti senza problemi sul fanalino di coda Slovan Bratislava (3-1). A proposito di strisce di vittorie, il Leverkusen in questo senso sembra aver “preso il posto” dell’Atletico. Le Aspirine, infatti, vincono ininterrottamente da 12 partite e nel fine settimana è arrivato l’ennesimo successo, stavolta ai danni del Borussia Monchengladbach, trafitto dalle reti di Schick (settimo gol nelle ultime 4) e Wirtz (doppietta), i giocatori più forti e rappresentativi dei rossoneri.

Leverkusen vicino alla qualificazione diretta

La squadra di Xabi Alonso continua dunque ad insidiare il primato del Bayern Monaco capolista, sempre a +4. In Champions, invece, il Bayer ha un punto in più dell’Atletico Madrid e ad oggi, con un bilancio di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, riuscirebbe ad evitare i pericolosi spareggi (è quarto nella maxiclassifica).

Simeone deve fare a meno di Sorloth e soprattutto di Gimenez, dall’altro lato invece Alonso non può contare su Boniface e Adli, ancora indisponibili.

Come vedere Atletico Madrid-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Civitas Metropolitano” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Al netto dello scivolone in Liga con il Leganes, l’Atletico Madrid resta una squadra che nell’ultimo periodo ha fatto vedere ottime cose. E probabilmente darà vita ad un match divertente e movimentato con il Bayer Leverkusen, dal pronostico apertissimo. Occhio al fattore casalingo – l’Atletico in casa è imbattuto, almeno per quanto riguarda il campionato – ma è probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Julian Alvarez.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios, Xhaka; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1