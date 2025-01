I pronostici di martedì 21 gennaio: torna la Champions League

I pronostici di martedì 21 gennaio: torna in campo la Champions League con la penultima giornata della fase a girone.

Riparte con la penultima giornatala fase a girone unico di Champions League, giunta alle battute finali: i punti in palio valgono doppio, non si torna più indietro. Le prime otto si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno.

Il Bologna ancora fermo a due punti ha solo un 2% di possibilità di qualificarsi per gli spareggi, percentuale che passa dalla doppia vittoria con Borussia Dortmund e Sporting CP. La matematica non condanna però ancora la squadra di Italiano che è in gran forma e darà comunque il tutto per tutto contro un Borussia Dortmund in crisi di risultati soprattutto in trasferta.

I pronostici sulle altre partite

L’Atalanta battendo lo Sturm Graz entrerebbe di forza nella lotta per la qualificazione diretta: tre punti alla portata contro un avversario abbordabile. Stesso obiettivo per la Juventus che se la vedrà col Club Brugge, che nel calciomercato invernale ha ceduto uno dei suoi pezzi pregiati, Skov Olsen, passato al Wolfsburg.

Lo Slovan Bratislava fermo a zero punti difficilmente riuscirà a evitare la sconfitta con lo Stoccarda, mentre il Liverpool a punteggio pieno non ha nessuna intenzione di fermarsi contro il sorprendente Lille. Promettono gol Benfica-Barcellona, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e Stella Rossa-PSV.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Club Brugge-Juventus, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Galatasaray (in Galatasaray-Dinamo Kiev, Europa League, ore 16:30)

(in Galatasaray-Dinamo Kiev, ore 16:30) Atalanta (in Atalanta-Sturm Graz, Champions League, ore 18:45)

(in Atalanta-Sturm Graz, ore 18:45) Stoccarda (in Slovan Bratislava-Stoccarda, Champions League , ore 21:00)

(in Slovan Bratislava-Stoccarda, ore 21:00) Liverpool (in Liverpool-Lille, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Dinamo Kiev , Europa League , ore 16:30

, ore 16:30 Benfica-Barcellona , Champions League , ore 21:00

, ore 21:00 Stella Rossa-PSV, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Monaco-Aston Villa , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bologna-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.89 GOLDBET ; 12.03 SNAI; 11.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00