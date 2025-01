Mazzata per Musetti: furia contro di lui

Mazzata per Musetti: furia contro il tennista italiano dopo la sconfitta agli Australian Open contro Shelton. Parole pesanti dell’ex campione

Lorenzo Musetti agli Australian Open, è stato buttato fuori da Shelton, uno dei giocatori più esuberanti del torneo. E questo a qualche italiano, che di tennis ne capisce eccome, non è proprio andato giù. E ha commentato in questo modo la sconfitta.

L’atteggiamento di Shelton in campo in alcune occasioni viene scambiato per arroganza: ci sono alcuni particolari che stridono anche con quello che di solito è il carattere di questo sport, dove tutti, o quasi, sono amici e dove tutti alla fine si complimentano con l’avversario senza lasciare spazio a polemiche o scorie. Ed è anche per tale motivo che il tennis è molto amato. Detto questo, contro Musetti, Shelton in molte occasioni si è lasciato andare ad esultanze molto accese dopo un punto. E questo, Adriano Panatta, non lo ha proprio digerito.

Mazzata per Musetti: Panatta non gliele manda a dire

Al podcast de Il Tennis Italiana “La Telefonata“, Adriana Panatta ha rimproverato Musetti: “Mi sono arrabbiato con lui. Ogni palla parla con il coach. Ma cosa hanno da dirsi? Una discussione ogni punto”. Insomma, un atteggiamento quello dell’azzurro che a Panatta evidentemente non è piaciuto per nulla. E poi, lo stesso ex campione azzurro, si è “scagliato” contro l’avversario che ha avuto la meglio alla fine della partita.

“Shelton, invece, è brutto, antipatico, volgare. Poi indossa la canotta e non si può guardare. Ogni volta tutte queste sceneggiate, è insopportabile. Uno così volgare non l’ho mai visto in campo. Ha un buon servizio, il resto è volgarità”. A conferma di questo atteggiamento molto sopra le righe, il tennista alla fine del match contro Musetti ha parlato in questo modo: “Ho avuto un sacco di grandi vittorie in questo stadio, nella John Cain Arena. Qui non ho mai perso. Sicuramente mi godrò questa vittoria per il prossimo giorno e mezzo. Ero sotto 2-0 nei confronti diretti con Musetti, prima di oggi. Nel Tour diciamo che se qualcuno ti batte tre volte di fila, è tuo padre”. Per non smentirsi mai…