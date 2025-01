Pronostico Villarreal-Maiorca: manca da due mesi e mezzo

Villarreal-Maiorca è una partita valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La ventesima giornata della Liga si conclude con un interessante scontro diretto per l’Europa tra il Villarreal di Marcelino e il Maiorca di Jagoba Arrasate, entrambi appaiate a quota 30 punti. Sia il Sottomarino Giallo che il club delle Baleari, viste le premesse, possono essere soddisfatti di ciò che hanno costruito nel girone d’andata, in particolar modo i rossoneri, agli albori di quello che potrebbe essere un nuovo ciclo con l’ex allenatore dell’Osasuna.

Il Maiorca giorni fa ha avuto pure l’opportunità di partecipare alla Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita – Muriqi e compagni si sono arresi in semifinale al Real Madrid perdendo 3-0 ma rimanendo in partita fino alla fine – in qualità di finalista della scorsa edizione della Coppa del Re.

Dopo la trasferta in Medio Oriente gli uomini di Arrasate non sono più scesi in campo, avendo già recuperato a dicembre la gara di campionato saltata per la Supercoppa. L’ultima uscita era coincisa con la clamorosa sconfitta in Coppa del Re contro una formazione di terza serie, il Pontevedra, brava ad approfittare dell’eccessivo turnover del Maiorca. Per quanto riguarda invece il campionato, i Piratas sono reduci da due vittorie di fila (Girona, Getafe) con le quali si erano congedati dal 2024. Al di là della classifica, non è un momento felice invece per il Villarreal, che negli ultimi due mesi e mezzo ha raccolto a malapena tre punti, frutto del 5-2 rifilato al Leganes. Nell’ultimo turno i gialli sono tornati a perdere, arrendendosi di misura ad una solida Real Sociedad (1-0): la squadra di Marcelino ha urgentemente bisogno di una scossa per non rischiare di vanificare quanto realizzato nella prima parte della stagione. Le numerose assenze, inoltre, non stanno dando una mano: contro il Maiorca non ci saranno Conde, Pedraza, Pepe, Terrats, Perez e Akhomach.

Come vedere Villarreal-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Maiorca, valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Il pronostico

Match insidioso per un Villarreal che sta facendo fatica soprattutto a causa delle tante assenze e che in casa non vince addirittura da inizio novembre. Stavolta però i gialli di Marcelino dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta: previsti almeno due gol complessivi all’Estadio de la Ceramica.

Le probabili formazioni di Villarreal-Maiorca

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Júnior; Femenía, Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona; Pino, Comesaña, Dabi Parejo, Baena; Gerard Moreno, Barry.

MAIORCA (4-4-2): Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Navarro, Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1